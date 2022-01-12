В сети появились инсайды о том, что Apple собирается открыть продажи HomePod в семи новых странах. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Согласно источнику, Apple начала тестировать еще два языка для Siri в HomePod — датского и норвежского. Ранее колонка уже официально получила поддержку русского языка вместе с audioOS 15.2 — мы уже рассказывали, как включить его после обновления.
Судя по инсайдам, в текущем году Apple откроет продажи своей «умной» колонки HomePod mini в семи странах:
- Бельгия
- Нидерланды
- Швейцария
- Россия
- Швеция
- Дания
- Норвегия
«Умная» колонка HomePod впервые была представлена в июле 2017 года. В 2020-м на полках магазинов её сменила HomePod mini. Это довольно ограниченный по своим возможностям девайс: он не позволяет слушать музыку привычным методом через проводное или Bluetooth-соединение, а также использовать для воспроизведения сторонние стриминг-сервисы, отличные от Apple Music. Из положительных моментов пользователи отмечают высокое качество звучание и тесную интеграцию с экосистемой Apple.
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Да и много других продуктов на рынке.