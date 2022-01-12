HomePod mini


В сети появились инсайды о том, что Apple собирается открыть продажи HomePod в семи новых странах. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.

Согласно источнику, Apple начала тестировать еще два языка для Siri в HomePod — датского и норвежского. Ранее колонка уже официально получила поддержку русского языка вместе с audioOS 15.2 — мы уже рассказывали, как включить его после обновления.

Судя по инсайдам, в текущем году Apple откроет продажи своей «умной» колонки HomePod mini в семи странах:
  • Бельгия
  • Нидерланды
  • Швейцария
  • Россия
  • Швеция
  • Дания
  • Норвегия
Эксперты сделали это вывод на основании того факта, что Apple активно расширяет языковую поддержку интерфейса HomePod в последнее время. Часть этих языков уже добавлены, а другая часть тестируется. Инсайдеры согласны с этим выводом, правда основываются они на своих анонимных источниках.

«Умная» колонка HomePod впервые была представлена в июле 2017 года. В 2020-м на полках магазинов её сменила HomePod mini. Это довольно ограниченный по своим возможностям девайс: он не позволяет слушать музыку привычным методом через проводное или Bluetooth-соединение, а также использовать для воспроизведения сторонние стриминг-сервисы, отличные от Apple Music. Из положительных моментов пользователи отмечают высокое качество звучание и тесную интеграцию с экосистемой Apple. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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