Яндекс и еще несколько крупных компаний присоединились к жалобе против Apple на территории РФ. Об этом сообщает российское агентство «Коммерсантъ».
Речь идет об антимонопольном разбирательстве, которое ранее инициировала Федеральная антимонопольная служба РФ. Предметом спора, как и в некоторых других странах, стал магазин приложений App Store, а точнее — методы оплаты контента в нём. Суть жалобы мы уже где-то видели: российские компании недовольны, что Apple взимает комиссию 30% за оплату подписок на их услуги.
К жалобе присоединились несколько компаний и медиа-концернов. В их числе Яндекс и ассоциация «Интернет-видео», которая, в свою очередь, представляет интересы российских онлайн-кинотеатров (ivi, Megogo, Okko и т.д.). Эти компании подали ходатайство на привлечение их к антимонопольному делу против Apple. Они утверждают, что являются «пострадавшей стороной» в деле и могут помочь ФАС доказать виновность «яблочной» компании.
Изначально ФАС возбудила дело в конце октября 2021 года. Официальная причина звучит так: требуя от разработчиков удалять из приложений сторонние формы оплаты и ссылки на собственные сайты, компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». По факту некоторые приложения и подписки стоят дешевле на сайтах самих разработчиков, поскольку Apple взимает обязательную комиссию с каждой транзакции в размере 15-30%.
Если дело будет закрыто не в пользу Apple, компании могут присудить штраф — от «смешных» 100 тысяч рублей до внушительных 2% от выручки App Store в России. По оценкам аналитиков рынка, во втором случае сумма штрафа может составить от нескольких сотен млн до одного миллиарда рублей.
Ранее внушительный оборотный штраф российский суд назначил компании Google. Сейчас решение пытаются обжаловать, но начисление всё равно продолжается.
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Многие обходят апстори . Если так уверены, что слишком востребованы пусть берут оплату напрямую. Только подписочку пщай не забудут дешевле мастырить. ) а ведь позабудут .