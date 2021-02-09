Siri

На прошлой неделе Apple выпустила бета-версии грядущих обновлений iOS и iPadOS 14.5, а среди ряда новых функций была обнаружена возможность установки музыкального сервиса по умолчанию при использовании Siri для воспроизведения. Выбор появляется при первом запросе голосового помощника включить тот или иной трек.

После выбора приложения по умолчанию Siri будет использовать его постоянно для воспроизведения музыки. Таким образом, если выбрать Spotify, то можно просто дать команду: «Эй, Siri, включи Slipknot „No Life“» без уточнения «в Spotify» и трек будет проигрываться в этом сервисе.

Siri

Сообщается, что голосовой помощник также установит потоковый сервис по умолчанию, если вы попросите воспроизвести трек из конкретного приложения в первый раз. Пользователи отмечают, что новая функция пока работает неидеально и иногда возвращается к Apple Music.

Помимо этого, Apple добавила в iOS 14.5 возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch. Со всеми остальными нововведениями вы можете ознакомиться здесь.


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Источник:

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