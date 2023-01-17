Apple выпустила мини-презентацию новых MacBook Pro и Mac mini

Apple не могла оставить своих преданных поклонников без презентации и выпустила 18-минутный ролик, в котором топ-менеджеры компании подробно рассказали о новинках.В коротком видео старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус, вице-президент по архитектурам платформ Тим Миллет и другие рассказали о новых чипах M2 Pro и M2 Max, а также о прочих улучшениях в обновлённых MacBook Pro и Mac mini.Мы также собрали все ключевые моменты из внезапных анонсов Apple в отдельных материалах: