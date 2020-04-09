Компания Apple выпустила дополнительное обновление для операционной системы macOS Catalina 10.15.4, исправляющее ошибку в работе сервиса FaceTime. Скачать его можно уже сейчас, используя функцию «Обновления» в «Настройках».Из-за бага в предыдущей версии macOS Catalina 10.15.4 пользователи не могли участвовать в вызовах FaceTime с владельцами устройств под управлением iOS 9.3.6 и более ранних версий или OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий.Apple сообщила, что была также устранена проблема с учетными записями Office 365, исправлена ошибка из-за которой порт USB-С мог переставать работать и решена проблема с зависанием MacBook Air 2020 во время работы «Ассистента настройки», а также при подключении или отключении 4K либо 5K дисплеев.