Mac

На ряду с обновлением macOS Catalina 10.15.4 для всех поддерживаемых Mac, компания Apple выпустила обновления безопасности и новую версию Safari для пользователей, которые по каким-либо причинам используют macOS Mojave и High Sierra.

Как обновиться
Обновление
Если у вас macOS Mojave, откройте «Системные настройки» и перейдите к разделу «Обновление ПО». Пользователям macOS High Sierra для получения апдейта нужно запустить Mac App Store и перейти к вкладке «Обновления».

Прямая загрузка

Владельцы Mac также могут воспользоваться прямой загрузкой пакетов обновления для Mojave и High Sierra. Для вашего удобства ссылки на скачивание:



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Источник:

OSXDaily OSXDaily

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