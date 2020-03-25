На ряду с обновлением macOS Catalina 10.15.4 для всех поддерживаемых Mac, компания Apple выпустила обновления безопасности и новую версию Safari для пользователей, которые по каким-либо причинам используют macOS Mojave и High Sierra.
Как обновиться
Если у вас macOS Mojave, откройте «Системные настройки» и перейдите к разделу «Обновление ПО». Пользователям macOS High Sierra для получения апдейта нужно запустить Mac App Store и перейти к вкладке «Обновления».
Прямая загрузка
Владельцы Mac также могут воспользоваться прямой загрузкой пакетов обновления для Mojave и High Sierra. Для вашего удобства ссылки на скачивание:
Как обновиться
Если у вас macOS Mojave, откройте «Системные настройки» и перейдите к разделу «Обновление ПО». Пользователям macOS High Sierra для получения апдейта нужно запустить Mac App Store и перейти к вкладке «Обновления».
Прямая загрузка
Владельцы Mac также могут воспользоваться прямой загрузкой пакетов обновления для Mojave и High Sierra. Для вашего удобства ссылки на скачивание:
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Источник:
Взбесились процессы kernel_task и WindowServer.
Даже переустановка начисто не помогала, комп прямо с чистой загрузки начинал без остановки выжирать 50-60% процесссора этими процессами.
Каким-то образом вылечилось очередной чистой установкой Mojave и накатом сверху по воздуху Catalina.
Теперь пользуюсь, боюсь дышать на мак))