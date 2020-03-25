На ряду с обновлением macOS Catalina 10.15.4 для всех поддерживаемых Mac, компания Apple выпустила обновления безопасности и новую версию Safari для пользователей, которые по каким-либо причинам используют macOS Mojave и High Sierra.Если у вас macOS Mojave, откройте «Системные настройки» и перейдите к разделу «Обновление ПО». Пользователям macOS High Sierra для получения апдейта нужно запустить Mac App Store и перейти к вкладке «Обновления».Владельцы Mac также могут воспользоваться прямой загрузкой пакетов обновления для Mojave и High Sierra. Для вашего удобства ссылки на скачивание: