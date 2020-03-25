Недавние обновления операционных систем Apple стали важным шагом для обеспечения конфиденциальности в интернете. Последняя версия Safari для iOS, iPadOS и macOS теперь блокирует все сторонние файлы cookie по умолчанию. По словам Джона Виландера из команды WebKit, это первый браузер, который начал делать это по умолчанию, в то время как Tor начал делать это еще раньше.



Это решение усложнит жизнь рекламодателям и злоумышленникам. Блокировка сторонних cookie-файлов помешает сайтам использовать технологию «отпечатка» браузера и слежку за поведением пользователя. Также это должно предотвращать атаки с использованием подделок межсайтовых запросов, и свести использование вспомогательных сторонних доменов для идентификации пользователей к минимуму.



Помимо этого, Safari ограничивает хранение скриптов веб-сайта до одной недели и препятствует работе счетчиков, которые пытаются избежать отслеживания путем задержки перенаправлений.



Google тоже пойдет по аналогичному пути. Компания стремится сделать то же самое для браузера Chrome к 2022 году. Решение с блокировкой сторонних файлов cookie по умолчанию — это важный шаг, который подтолкнет рекламодателей и владельцев сайтов переосмыслить попытки сбора данных.





