Названы финалисты премии Apple Design Awards 2024

Восторг и веселье

Инклюзивность

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Инновации

Взаимодействие

Социальное воздействие

Визуальные эффекты и графика

Пространственные вычисления

В шорт-лист вошли лучшие приложения и игры для платформы Apple.В этом году финалистов в области передового дизайна разделили на семь категорий: «Радость и веселье», «Инклюзивность», «Инновации», «Взаимодействие», «Социальное воздействие», «Визуальные эффекты и графика» и «Пространственные вычисления» — приложения и игры для Apple Vision Pro. Вот их полный список:Dudel Draw, Bears Gratitude, RoomsWHAT THE CAR?, NYT Games, Hello Kitty Island Adventureoko, Complete Anatomy 2024, TiimoUnpacking, Quadline, Crayola AdventuresCopilot Money, SmartGym, Procreate DreamsCall of Duty: Warzone Mobile, Lost in Play, WavelengthProcreate Dreams, Arc Search, CroutonLittle Nightmares, Rytmos, finity.How We Feel, Ahead: Emotions Coach, Gentler Streak Fitness TrackerThe Wreck, Cityscapes: Sim Builder, The BearSunlitt, Meditate, RoomsDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Lies of P, Honkai: Star RailSky Guide, NBA, djaySynth Riders, Blackbox, Loóna: Cozy Puzzle GamesПобедителей каждой из категорий объявят в рамках конференции WWDC 24 , которая продлиться с 10 по 14 июня.