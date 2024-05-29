Названы финалисты премии Apple Design Awards 2024

В шорт-лист вошли лучшие приложения и игры для платформы Apple.
В этом году финалистов в области передового дизайна разделили на семь категорий: «Радость и веселье», «Инклюзивность», «Инновации», «Взаимодействие», «Социальное воздействие», «Визуальные эффекты и графика» и «Пространственные вычисления» — приложения и игры для Apple Vision Pro. Вот их полный список:
Восторг и веселье
Приложения: Dudel Draw, Bears Gratitude, Rooms
Игры: WHAT THE CAR?, NYT Games, Hello Kitty Island Adventure
Инклюзивность
Приложения: oko, Complete Anatomy 2024, Tiimo
Игры: Unpacking, Quadline, Crayola Adventures
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Инновации
Приложения: Copilot Money, SmartGym, Procreate Dreams
Игры: Call of Duty: Warzone Mobile, Lost in Play, Wavelength
Взаимодействие
Приложения: Procreate Dreams, Arc Search, Crouton
Игры: Little Nightmares, Rytmos, finity.
Социальное воздействие
Приложения: How We Feel, Ahead: Emotions Coach, Gentler Streak Fitness Tracker
Игры: The Wreck, Cityscapes: Sim Builder, The Bear
Визуальные эффекты и графика
Приложения: Sunlitt, Meditate, Rooms
Игры: DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Lies of P, Honkai: Star Rail
Пространственные вычисления
Приложения: Sky Guide, NBA, djay
Игры: Synth Riders, Blackbox, Loóna: Cozy Puzzle Games
Победителей каждой из категорий объявят в рамках конференции WWDC 24, которая продлиться с 10 по 14 июня.