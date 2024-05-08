Заметили кроссы Тима Кука на презентации Let Loose? Они не так просты, как кажутся 🤔

Олег

Nike


Генеральный директор Apple Тим Кук вел презентацию 7 мая в обуви, созданной для него на заказ с помощью современных технологий. Об этом пишет Hypebeast.

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Согласно источнику, обувь CEO Apple была сшита компанией Nike специально для этой презентации. Кроссовки Air Max 1 ’86 описываются так:

«Брызговик и носок имеют уникальный эффект мягкой «волны» и узор в крапинку радуги. Декоративная строчка вокруг логотипа Swoosh и на пятке напоминает Apple Pencil Pro, имитируя линии эскиза». 
Nike

Nike

Оказывается, эта пара кроссовок была нарисована и спроектирована прямо на iPad Pro с помощью новенького Apple Pencil Pro. Обувь уникальна в своем роде, сделана в единственном экземпляре и никогда не поступит в продажу. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

+34
albert217041
После смерти товарища Кука продадут на аукционе за N сумму
2 часа назад в 12:52
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+4457
Gabriel
Это просто кроссовки.
час назад в 13:39
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