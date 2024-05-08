Заметили кроссы Тима Кука на презентации Let Loose? Они не так просты, как кажутся 🤔



Генеральный директор Apple Тим Кук вел презентацию 7 мая в обуви, созданной для него на заказ с помощью современных технологий. Об этом пишет Hypebeast.







Согласно источнику, обувь CEO Apple была сшита компанией Nike специально для этой презентации. Кроссовки Air Max 1 ’86 описываются так:





«Брызговик и носок имеют уникальный эффект мягкой «волны» и узор в крапинку радуги. Декоративная строчка вокруг логотипа Swoosh и на пятке напоминает Apple Pencil Pro, имитируя линии эскиза».