Заметили кроссы Тима Кука на презентации Let Loose? Они не так просты, как кажутся 🤔

Генеральный директор Apple Тим Кук вел презентацию 7 мая в обуви, созданной для него на заказ с помощью современных технологий. Об этом пишет Hypebeast.
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Согласно источнику, обувь CEO Apple была сшита компанией Nike специально для этой презентации. Кроссовки Air Max 1 ’86 описываются так:
«Брызговик и носок имеют уникальный эффект мягкой «волны» и узор в крапинку радуги. Декоративная строчка вокруг логотипа Swoosh и на пятке напоминает Apple Pencil Pro, имитируя линии эскиза».
Оказывается, эта пара кроссовок была нарисована и спроектирована прямо на iPad Pro с помощью новенького Apple Pencil Pro. Обувь уникальна в своем роде, сделана в единственном экземпляре и никогда не поступит в продажу.