Apple выпустила забавный ролик про iPhone 15 Plus и скучающую розетку

Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале коротким рекламным роликом iPhone 15 Plus, в котором подчеркнула длительное время автономной работы устройства.В ролике электрическая розетка начинает петь песню рэпера Doe Boy «Way Too Long». Она очень опечалена тем, что iPhone 15 Plus так долго работает без подзарядки.Согласно официальному заявлению Apple, iPhone 15 Plus может продержаться до 26 часов в режиме воспроизведения видео и до 100 часов при прослушивании музыки.Если вы пропустили, то у нас есть полноценный обзор iPhone 15 Plus . На удивление, эта модель местами оказалась интереснее iPhone 15 Pro Max.