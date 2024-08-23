Apple выпустит macOS Sequoia раньше срока

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Журналисты портала MacRumors утверждают, что масштабное обновление macOS Sequoia выйдет в середине сентября, хотя обычно Apple выпускает прошивки для Mac в октябре.По данным источников, macOS Sequoia‌ станет доступна всем пользователям совместимых компьютеров в день релиза iOS 18. Одновременный выпуск обоих обновлений гарантирует, что владельцы iPhone и Mac сразу получат доступ к кроссплатформенным функциям. Один из примеров таких фич — iPhone Mirroring, с помощью которой можно управлять ‌iPhone‌ с ‌iOS 18 на экране Mac с ‌macOS Sequoia‌.Кроме того, в ‌macOS Sequoia появится много других нововведений, однако, нейросетевых функции Apple Intelligence не старте не будет. Их Apple добавит в iOS 18.1 и ‌macOS Sequoia‌ 15.1, которые выйдут в октябре-ноябре.