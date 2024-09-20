Apple взялась за старое: iOS опять замедляет iPhone

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

На днях состоялся долгожданный релиз iOS 18, но наверняка большинство пользователей даже не предполагали, что Apple опять возьмётся за старое и будет замедлять iPhone.Как выяснил китайский блогер Geekerwan, Apple снизила производительность смартфонов в обмен на увеличение автономности. Согласно результатам тестирования в Geekbench 6, производитель урезал мощность iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max на 4%.Блогер отметил, что на смартфонах с iOS 18 ядра производительности стали разгонятся до пиковых частот немного дольше, чем в устройствах на iOS 17. Это и приводит к снижению производительности.Пока неясно, как это отразится в реальной жизни, и насколько увеличится автономность устройств, но Apple рискует опять оказаться в центре скандала.