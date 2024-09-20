Apple взялась за старое: iOS опять замедляет iPhone

Фархад
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На днях состоялся долгожданный релиз iOS 18, но наверняка большинство пользователей даже не предполагали, что Apple опять возьмётся за старое и будет замедлять iPhone.

Как выяснил китайский блогер Geekerwan, Apple снизила производительность смартфонов в обмен на увеличение автономности. Согласно результатам тестирования в Geekbench 6, производитель урезал мощность iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max на 4%.

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Блогер отметил, что на смартфонах с iOS 18 ядра производительности стали разгонятся до пиковых частот немного дольше, чем в устройствах на iOS 17. Это и приводит к снижению производительности.

Пока неясно, как это отразится в реальной жизни, и насколько увеличится автономность устройств, но Apple рискует опять оказаться в центре скандала.

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Источник:
Wccftech
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Комментарии

+130
Nikodimus73
Кто бы сомневался, они и не бросали это грязное дело, иначе как продавать новые смартфоны…
2 часа назад в 18:38
#
XuliGAN
+154
XuliGAN
И да расы.
2 часа назад в 19:06
#
tellurian
+1849
tellurian
На форумах пишут, что и камеры стали чуть хуже работать.
час назад в 20:00
#
Anatoly076
+275
Anatoly076 tellurian
Ну с камерами у меня так было еще на iPhone 5. Сначала в было всё огонь 🔥. Летал с ним в Дубаи — фотки хорошие были, резкость норм, цвета 🔥. А после выхода 6-ки, обновился зачем-то. И телефон фактически перестал нормально фокусироваться. Фотки мыльные стали, резкости ноль.

Пришлось пересаживаться, хорошо тогда 5-ки хорошо продавались на вторичке.
час назад в 20:19
#
Вася Вотафаков
+5969
Вася Вотафаков
У коллеги по работа 11й айф. Пока советовал ему воздержаться от обновления. Как впрочем и всем знакомым. Весьма специфическая ось. С кучей непонятного и работающего само по себе. Сегодня обновил на 18.1 бету. Теперь еще больший бардак и лаги. Айф13мини
час назад в 20:18
#

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