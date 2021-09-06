















Циферблат Modular Max — будет отображать текущее время, день недели, температуру и ярлыки приложений для быстрого доступа к ним.

Циферблат Continuum — будет меняться в зависимости от времени суток.

World Timer — циферблат, который показывает все 24 часовых пояса.







До сентябрьской презентации остаются считанные дни, как ожидается компания Apple вместе с линейкой смартфонов iPhone 13 представит часы Watch Series 7 в новом дизайне с плоскими гранями и увеличенной диагональю экрана. Мы собрали всю важную информацию которая известна на сегодняшний день.Похоже, нас ждёт крупный редизайн, компания Apple не меняла внешний вид своих часов с момента их выпуска в 2015 году, но всё должно изменится с выходом Apple Watch Series 7. По слухам, корпуса часов получат плоские грани как у линейки смартфонов iPhone 12. Смарт-часы могут выйти в новых размерах — 41 мм и 45 мм вместо текущих 40 и 44 мм.Старшая модель Apple Watch Series 6 оснащена экраном диагональю 1,78 дюйма, в Series 7 этот показатель составит 1,9 дюйма. Разрешение также увеличится с 368 x 448 до 396 x 484 пикселя, что приведёт к увеличению количества пикселей на 16 процентов. Точной информации об экране 41-миллиметровой версии нет.Из-за нового дизайна и возросшей диагонали экрана Apple Watch могут быть немного толще предыдущих поколений, но Bloomberg заверяет, что пользователи не заметят этих изменений. Другие слухи предполагают, что Apple Watch Series 7 будут тоньше, чем предыдущие модели, поэтому нам нужно дождаться презентации, чтобы увидеть, какой вариант окажется правильный.В этом году мы не видели крупных утечек по Apple Watch нового поколения. Ресурс 91mobiles получил чертежи от поставщиков комплектующих деталей Apple Watch Series 7 и на их основе создал рендеры устройства.Apple обновляет процессор в каждом новом поколение своих чвсов, и Series 7 не станет исключением. Если верить слухам, новинка получит чип в новом форм-факторе System in Package (SiP) — это технология позволит объединить ряд микросхем и увеличить свободное пространство внутри корпуса. Источник предполагает, что Apple возможно будет использовать дополнительное пространство для аккумулятора увеличенной ёмкости или новых датчиков. Ожидается, что Apple также интегрирует улучшенный сверхширокополосный чип U1.Недавно в сети появились слухи, что в Apple Watch Series 7 появится возможность измерения артериального давления, но Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg опроверг это утверждение и заявил, у Series 7 нет никаких шансов, что мониторинг артериального давления будет добавлен в Apple Watch 2021 года, так как эта технология ещё не готова к использованию.Некоторые слухи указывают, что Apple добавит возможности мониторинга глюкозы в крови с помощью оптического датчика, но Bloomberg опроверг эту информацию, заверив, что датчик мониторинга сахара в крови не будет готов к коммерческому релизу ещё несколько лет. Также Bloomberg развеял слухи о добавлении датчика температуры тела.Используя преимущества возросшего экрана, компания Apple представит новые циферблаты для отображения на них большего количества информации.Также сообщатся, что часы получат обновлённые циферблаты от Nike и Hermes.По данным Bloomberg, Apple работает над версией часов с ударопрочным корпусом, предназначенных для спортсменов, путешественников и других людей, которые используют Apple Watch в экстремальных условиях. Новинка предложит ту же функциональность, что и стандартные Apple Watch, но в более крепком корпусе. Ожидается, что Apple выпустит защищенные часы в 2022 году.Apple Watch Series 7 могут представить на сентябрьской презентации вместе с iPhone 13.