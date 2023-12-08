Apple Watch спасли жизнь беременной женщины и помогли нормально родить

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Жительница Кентукки Вероника Уильямс рассказала историю о том, как Apple Watch помогли спасти ей и её ребенку жизнь. В один из дней беременности она получила уведомление о повышенном пульсе, что побудило её обратиться за помощью к врачу.Уильямс получила несколько предупреждений о ненормально высоком пульсе и обратила внимание на появление одышки. Недолго думая, она обратилась в отделение неотложной помощи. Врачи приняли решение сделать экстренное кесарево сечение.После того, как Уильямс пришла в сознание, ей рассказали, что у неё обнаружена редкая форма миокардита. По сути, её иммунная система внезапно начала бороться с её сердцем, приняв его за посторонний предмет в организме. Уильямс провела месяц в больнице под наблюдением врачей. Сейчас и она и её новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно.