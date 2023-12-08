Apple Watch спасли жизнь беременной женщины и помогли нормально родить

Фархад
AW

Жительница Кентукки Вероника Уильямс рассказала историю о том, как Apple Watch помогли спасти ей и её ребенку жизнь. В один из дней беременности она получила уведомление о повышенном пульсе, что побудило её обратиться за помощью к врачу.

Уильямс получила несколько предупреждений о ненормально высоком пульсе и обратила внимание на появление одышки. Недолго думая, она обратилась в отделение неотложной помощи. Врачи приняли решение сделать экстренное кесарево сечение.

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После того, как Уильямс пришла в сознание, ей рассказали, что у неё обнаружена редкая форма миокардита. По сути, её иммунная система внезапно начала бороться с её сердцем, приняв его за посторонний предмет в организме. Уильямс провела месяц в больнице под наблюдением врачей. Сейчас и она и её новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Dmitriy
+809
Dmitriy
Они уже рожать помогают???? Где ж их ещё носят, страшно представить....
2 часа назад в 21:39
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+4341
Gabriel
И так начнём нашу лекцию на тему «особенности течения аутоиммунного миокардита»
Если бы у дамы было нечто подобное она бы уже на первом триместре в больницу бы загремела и не смогла бы выносить плод.
Меня другое удивило , ни слова о здоровье ребёнка и состоянии мамы, только про Эппл и про часы.
Вы вообще люди или кто?(
2 часа назад в 21:47
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Фархад Усманов
+78
Фархад Усманов Gabriel
Так в конце же сказано:
Сейчас и она и её новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно.
2 часа назад в 22:13
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