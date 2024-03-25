Apple Watch X и watchOS 11 удивят всех фанатов Apple



Компания Apple готовит самое большое обновление своих смарт-часов и самый незначительный апдейт watchOS. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, новые подробности принес авторитетный инсайдер и аналитик Марк Гурман. Он подтвердил ранее возникшие слухи о грядущем большом обновлении «яблочных» часов — Apple Watch X. Юбилейная версия должна привлечь внимание и стать самой крутой в истории бренда; Гурман пишет, что такого значительного обновления носимых гаджетов Apple еще не происходило.







Если Apple Watch X удивит фанатов в положительном ключе, то watchOS 11 — в отрицательном. Инсайдер уверен, что программное обновление 2024 года для «яблочных» часов станет максимально проходным и не принесет ровным счетом ничего интересного или выдающегося. Гурман считает, что это даже хорошо: Apple способна одновременно сосредоточиться либо на аппаратном, либо на программном обновлении, и только в этом случае получается хорошо.