Как включить двойное смыкание на старых Apple Watch. Не спешите покупать Series 9

Фото: Apple



В день релиза Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 компания продемонстрировала всего одну-единственную фишку новинок — так называемое «двойное смыкание». Это жест управления часами, при котором пользователь дважды касается большого пальца указательным. Часы считывают это движение и активируют заранее заданную функцию.



Несмотря на то, что фича была подана Apple как эксклюзив новых часов 2023 года, она была доступна в watchOS и раньше. Включить аналог «двойного смыкания» можно на Apple Watch Series 3 и более новых — то есть, почти на всех «яблочных» часах, которые еще живы и здоровы. Вот как это сделать:







Откройте приложение Watch на привязанном к часам айфоне

Найдите пункт «Универсальный доступ»

Выберите строчку «Быстрые действия» в разделе «Движения»

Включите тумблер и выберите действия, которые будут совершаться при выполении жеста смыкания пальцев.

Готово! Теперь на ваших Apple Watch есть фича самых свежих моделей с одной оговоркой: на Series 9 и Ultra 2 «двойное смыкание» работает точнее и стабильнее благодаря новому чипу S9 и обновленным датчикам. Всё, чем это вам грозит — необходимостью изредка повторить жест, если он не распознается с первого раза. Готово! Теперь на ваших Apple Watch есть фича самых свежих моделей с одной оговоркой: на Series 9 и Ultra 2 «двойное смыкание» работает точнее и стабильнее благодаря новому чипу S9 и обновленным датчикам. Всё, чем это вам грозит — необходимостью изредка повторить жест, если он не распознается с первого раза.