Вскрылась гениальная «магия Apple» в её смарт-часах

Фото: MacRumors
Компания Apple тайком предусмотрела механизм возврата ранее удаленных из свежих часов функций здоровья. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали о судебной тяжбе между Apple и Masimo: компания заявила, что купертиновцы воспользовались её запатентованной технологией измерения уровня кислорода в крови при создании Watch Series 9 и Ultra 2. В результате продажи часов были временно остановлены, а Apple пришлось в спешном порядке искать решение проблемы. Пульсоксиметр был удален из версии часов для США (которая продается и в других странах), и девайсы снова попали на прилавок, но уже в урезанном виде.
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Известно, что Masimo настаивала на физическом удалении датчиков измерения уровня кислорода в крови, утверждая, что обновление ПО и программные изменения недостаточны. Однако теперь стало известно, что Apple всё же схитрила: компания может удаленно добавить пульсоксиметрию в Watch 9 и Ultra 2, когда это понадобится.
Эксперты Masimo обнаружили, что измерение кислорода в крови можно активировать при помощи iPhone с джейлбрейком. Компания попыталась доказать в суде, что Apple продолжает нарушать патент, поскольку джейлбрейк якобы «доступен, распространен и общеизвестен», однако власти США решили, что текущих усилий Apple достаточно, чтобы не нарушать патент.
Всё это означает, что владельцы Apple Watch 9 и Ultra 2 без пульсоксиметра вскоре могут неожиданно обнаружить его на своих часах в полной боевой готовности. Это возможно в двух случаях: при успешной апелляции Apple в суде, либо по истечению срока действия патента в августе 2028 года.