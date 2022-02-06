



Некоторые белорусские разработчики приложений и игр для платформ Apple столкнулись с блокировкой аккаунтов. Им пришло оповещение о деактивации учётных записей в App Store.



В оповещении было указано, что при проверке аккаунта возникла проблема — он зарегистрирован в регионе, который находится в санкционном списке США. Блокировке подверглись в том числе создатели бесплатных приложений, которые никак не монетизируются. В бан также попали разработчики, которые изначально указали Беларусь в качестве страны, где они находятся, а затем сменили регион в настройках аккаунта. За разъяснениями предлагалось обратиться по электронной почте sanctions.info@apple.com.



Спустя несколько часов компания Apple разблокировала заблокированные аккаунты белорусских разработчиков, сообщила, что это было ошибкой, и принесла извинения.





Вам по ошибке было отправлено электронное письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учетной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку. Теперь ваша учетная запись активна, и все связанные с ней приложения и встроенные покупки снова доступны. Никаких дальнейших действий с вашей стороны не требуется.





