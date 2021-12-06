Apple подала судебный иск против России — а точнее, против Федеральной антимонопольной службы. Об этом рассказали несколько зарубежных СМИ, в том числе 9to5Mac.
Согласно источнику, основная причина, по которой Apple хочет судиться с российскими властями — оплата покупок в App Store и в приложениях. Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ направила компании требование «прекратить злоупотребления на рынке». Дело в том, что некоторые пользователи пожаловались на Apple в ФАС; они обнаружили, что продукты некоторых разработчиков намного дешевле купить у них на сайте, чем в App Store. Это вполне понятно, так как в магазине приложений Apple действует 30%-комиссия, которая прибавляется к обычной стоимости софта.
Ранее Apple уже обязали позволить разработчикам связываться с пользователями, чтобы сообщать им о сторонних способах оплаты. Однако девелоперам до сих пор нельзя разместить ссылку на оплату на своем сайте или даже упоминать об этом внутри самого приложения. Максимум, что может произойти — приложение запросит email-адрес пользователя, который хочет совершить покупку, однако обосновать запрос контакта разработчик никак не может.
Иными словами, пользователь даже не поймет, что, предоставив свой email, он может получить выгодное предложение от автора софта. Скорее всего, он просто совершит покупку в App Store, а впоследствии уже не будет заморачиваться с отменой покупки и повторным приобретением продукта по более выгодным условиям.
В августе 2021 года ФАС РФ потребовал от Apple исправить ситуацию и разрешить сторонним разработчикам публиковать ссылку на собственный способ оплаты, или же упоминать о нем внутри приложения. Компания не выполнила это предписание до 30 сентября, как было оговорено в письме, поэтому в октябре ФАС РФ возбудила дело против Apple. Теперь компании грозит крупный штраф, который будет рассчитан на основе её доходов в России, поэтому Apple подала встречный иск о пересмотре требования «антимонопольщиков».
Ранее мы рассказали, что российские суды собираются снимать видео для YouTube — их контент-план способен вас удивить.
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