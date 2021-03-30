«Источники сообщают, что Apple зарезервировала производственные мощности TSMC для компьютеров Mac следующего поколения. Инсайдеры отметили, что компании также заключили контракт на производство процессора для грядущих iPhone, получившего название A15, который изготавливается с использованием технологического узла N5 Plus или N5P».







Apple разместила заказ на производство 4-нм чипов у своего партнера TSMC для компьютеров Mac следующего поколения. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.В отчете говорится:Процессор Apple M1 является первым в отрасли чипом, основанном на 5-нм техпроцессе. Эта технология также легла в основу A14 Bionic в линейке iPad Air и iPhone 12.Сроки выхода новых чипов не обозначаются, но DigiTimes сообщает, что TSMC перейдет к массовому производству процессоров в четвертом квартале 2021 года. Помимо этого, Apple планирует использовать усовершенствованную версию 5-нм техпроцесса для чипа A15 в iPhone 13, производство которого должно начаться до конца мая.Уменьшение техпоцесса помогает сократить занимаемую чипом площадь, обеспечивая лучшую эффективность и производительность. Ожидается, что в этом году Apple выпустит несколько новых компьютеров Mac с более мощными процессорами собственной разработки, но пока нет каких-либо конкретных намеков на то, что в них будут использоваться 4-нм чипы.