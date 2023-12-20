Apple запретила две версии iOS 17

Олег

iOS 17


Компания Apple перестала выдавать сертификаты для предыдущих версий iOS 17. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о двух минорных апдейтах — iOS 17.1.1 и iOS 17.1.2. Они были доступны для отката больше недели, с момента релиза iOS 17.2, которая вышла 11 декабря. В «семнашке» присутствует фантомный баг с повышенным расходом заряда у некоторых пользователей, так что кто-то мог захотеть откатиться с iOS 17.2 по этой причине.

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Теперь сделать это не получится: две версии, которые Apple пока позволяет установить, это iOS 17.2 и iOS 17.2.1. Все более старые сборки уже недоступны, поскольку в процессе инсталляции они не пройдут проверку на сервере Apple. Те, кто всё еще пользуется более старыми версиями iOS 17, смогут продолжить это делать, однако iPhone будет регулярно и навязчиво предлагать обновиться из соображений безопасности. 

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Источник:
MacRumors
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