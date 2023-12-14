В Apple Music теперь можно по-новому реагировать на треки



Компания Apple добавила реакции в плейлисты своего сервиса Music. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы писали, что функция совместных плейлистов была удалена из iOS 17.2 перед релизом и вновь вернулась в iOS 17.3 Beta 1. С её помощью можно создавать плейлисты вместе с друзьями и родными, причем каждый допущенный к списку пользователь сможет добавлять в него свои треки.







Согласно источнику, Apple добавила в Music возможность реагировать на отдельные треки в совместных плейлистах. Это работает точно так же, как в мессенджерах: для быстрого выбора предлагается несколько эмодзи, а при желании можно «провалиться» в полный список и выбрать любой значок. Впоследствии можно просмотреть, какую реакцию поставил каждый из участников.