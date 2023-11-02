Duracell выпустила гигантскую «батарейку» на 60 000 мАч с MagSafe и кучей USB-портов

Фархад
Duracell

Популярный производитель аккумуляторов Duracell представил два гигантских пауэрбанка в дизайне фирменной батарейки.

Младшая модель Duracell M150 получила аккумулятор ёмкостью 25 000 мАч, а в более массивной Duracell M250 установлены элементы на 60 000 мАч. При этом первая весит чуть больше 800 г, а вторая — 2 кг.

Duracell

Оба девайса оснащены магнитным кольцом MagSafe для зарядки iPhone или других устройств с поддержкой Qi. На корпусе расположены два порта USB-C на 100 Вт и 60 Вт, а также два USB-A по 18 Вт. Сами «банки» можно заряжать либо через порт USB-C мощностью до 60 Вт, либо через док-станцию для беспроводной зарядки. В старшей модели есть даже розетка под обычные адаптеры питания. Кроме того, производитель предусмотрел отсек для хранения кабелей и прочей мелочи.

Новые пауэрбанки Duracell уже доступны в США по цене $199 за M150 и $299 за M250.
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
NotebookCheck
Cсылки по теме:
Sharge представила прозрачный пауэрбанк Shargeek на 170 Вт с экраном и влагозащитой
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Первый Macintosh превратили в миниатюрный хаб с цветным экраном и колонкой. Вы точно захотите себе такой

Рекомендации

Рекомендации

Меня бесит: 7 причин из-за которых хочется забыть iPhone и купить Android
Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2
Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro
Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4737
tellurian
Зачетные устройства, жаль стоят дорого.
Сегодня в 11:02
#
+234
Sergey2048
Круглая форма не очень практичная, если в дальний поход.
Сегодня в 12:21
#
+213
Holldann Sergey2048
А 2 килограмма не смущают?
58 минут назад
#