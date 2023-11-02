Duracell выпустила гигантскую «батарейку» на 60 000 мАч с MagSafe и кучей USB-портов
Фархад Усманов —
Популярный производитель аккумуляторов Duracell представил два гигантских пауэрбанка в дизайне фирменной батарейки.
Младшая модель Duracell M150 получила аккумулятор ёмкостью 25 000 мАч, а в более массивной Duracell M250 установлены элементы на 60 000 мАч. При этом первая весит чуть больше 800 г, а вторая — 2 кг.
Оба девайса оснащены магнитным кольцом MagSafe для зарядки iPhone или других устройств с поддержкой Qi. На корпусе расположены два порта USB-C на 100 Вт и 60 Вт, а также два USB-A по 18 Вт. Сами «банки» можно заряжать либо через порт USB-C мощностью до 60 Вт, либо через док-станцию для беспроводной зарядки. В старшей модели есть даже розетка под обычные адаптеры питания. Кроме того, производитель предусмотрел отсек для хранения кабелей и прочей мелочи.
Новые пауэрбанки Duracell уже доступны в США по цене $199 за M150 и $299 за M250.
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Комментарии
+234
Круглая форма не очень практичная, если в дальний поход.
Сегодня в 12:21
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+213
А 2 килограмма не смущают?
58 минут назад
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