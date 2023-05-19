Apple запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT

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Сразу после релиза официального приложения ChatGPT для iPhone от OpenAI руководство компании Apple разослало сотрудникам служебную записку, в которой говорится о запрете на использование генеративных ИИ для работы.Как известно, чат-бот ChatGPT стал мегапопулярен благодаря тому, что он отвечает на запросы пользователей и может решить от самых простых до необычайно сложных задач. Однако Apple не хочет, чтобы её сотрудники использовали такие инструменты.Журналисты The Wall Street Journal смогли ознакомиться с этим документом. Как оказалось, производитель iPhone обеспокоен тем, что подобные ИИ-платформы собирают конфиденциальные данные сотрудников. В дополнение к ChatGPT Apple также запретила работникам использовать инструменты Copilot GitHub, которые принадлежат Microsoft. С помощью Copilot разработчики могут автоматизировать процесс написания кода.Стоит отметить, что Apple — не единственная компания, запретившая использование ChatGPT и других генеративных ИИ своим сотрудникам. JPMorgan Chase и Verizon также ограничили использование таких платформ. WSJ также отмечает, что команда инженеров Apple активно работает над собственной моделью искусственного интеллекта. Проект возглавляет Джон Джаннандреа, которого переманили из Google в 2018 году. Вполне вероятно, что о нём нам расскажут уже 5 июня на конференции разработчиков WWDC 2023.