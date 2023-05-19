Apple запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT

Фархад
Apple ChatGPT

Сразу после релиза официального приложения ChatGPT для iPhone от OpenAI руководство компании Apple разослало сотрудникам служебную записку, в которой говорится о запрете на использование генеративных ИИ для работы. 

Как известно, чат-бот ChatGPT стал мегапопулярен благодаря тому, что он отвечает на запросы пользователей и может решить от самых простых до необычайно сложных задач. Однако Apple не хочет, чтобы её сотрудники использовали такие инструменты.

Журналисты The Wall Street Journal смогли ознакомиться с этим документом. Как оказалось, производитель iPhone обеспокоен тем, что подобные ИИ-платформы собирают конфиденциальные данные сотрудников. В дополнение к ChatGPT Apple также запретила работникам использовать инструменты Copilot GitHub, которые принадлежат Microsoft. С помощью Copilot разработчики могут автоматизировать процесс написания кода.

Стоит отметить, что Apple — не единственная компания, запретившая использование ChatGPT и других генеративных ИИ своим сотрудникам. JPMorgan Chase и Verizon также ограничили использование таких платформ. WSJ также отмечает, что команда инженеров Apple активно работает над собственной моделью искусственного интеллекта. Проект возглавляет Джон Джаннандреа, которого переманили из Google в 2018 году. Вполне вероятно, что о нём нам расскажут уже 5 июня на конференции разработчиков WWDC 2023.
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Источник:
WSJ
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Комментарии

kardigan
+3072
kardigan
Siri доделать не в состоянии, какой нафик ии! Лучше купите-это у apple получается лучше всего.
час назад в 08:53
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tellurian
+4996
tellurian kardigan
Сири тоже купили, только в развитии слабо продвинулось. Надо не компанию покупать, а сотрудничать. Это может быть интересные. 🤷‍♂️
час назад в 09:12
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