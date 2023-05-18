ChatGPT подло подставил студентов: они невиновны, но получили «неуд»

Олег

ChatGPT


Нейросеть ChatGPT стала причиной того, что преподаватель «завалил» всех своих студентов на экзамене. Историю рассказало издание Rolling Stone.

Согласно источнику, всё произошло в Техасском университете A&M. Группа студентов окончила учёбу и сдала выпускные экзаменационные работы своему преподавателю. Однако профессор решил, что время сейчас нейросетевой, и надо бы проверить учеников «на вшивость». Он открыл в интернете чат-бота ChatGPT и принялся «чекать» работы студентов на предмет использования ИИ при их написании.

В результате не подозревающие старшекурсники получили на свои email-адреса странные письма от препода. Он написал каждому из них, что поставил им «неуд» за то, что, при создании своей работы, они использовали ChatGTP (название чат-бота было указано с ошибкой). «Я копирую и вставляю ваши ответы в ChatGTP и он сообщает мне, сгенерировал ли он этот текст», — пояснил преподаватель в своем письме ученикам, уточнив, что проверил каждую работу дважды и ошибка исключена.

Оказалось, что мужчина просто не разобрался в том, как работает ChatGPT. Чат-бот не имеет функции распознавания контента, сгенерированного нейросетями, поэтому всякий раз присваивал авторство работ студентов себе. Известны случаи, когда ChatGPT признавался в том, что написал некоторые отрывки из известных романов, например, «Преступление и наказание» — он вообще не отличается честностью.

Старшекурсники попытались предоставить преподу доказательства того, что они сами написали свои работы, например, показав ему временные метки в Google Docs. На это пожилой мужчина ответил «Я не оцениваю бред ИИ». Студентам пришлось отстаивать свои права через президента университета и проводить наглядные эксперименты с ChatGPT для преподавателя. Позже оказалось, что он «завалил» по тому же принципу несколько классов выпускников. 

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Источник:
Rolling Stone
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Комментарии

tellurian
+4996
tellurian
Уволить такого преподавателя
2 часа назад в 07:49
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