Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь 8 Марта







Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные к Международному женскому дню. Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные к Международному женскому дню.

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Основным условием для получения специального значка 8 марта является выполнение любой тренировки на протяжении 20 минут. Кроме того, пользователям Apple Watch станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».Более подробную информацию о новом челлендже Apple можно получить в приложении Fitness на iPhone.