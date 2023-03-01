Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь 8 Марта

Фархад

Apple Watch

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные к Международному женскому дню.

Основным условием для получения специального значка 8 марта является выполнение любой тренировки на протяжении 20 минут. Кроме того, пользователям Apple Watch станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».

8 March

Более подробную информацию о новом челлендже Apple можно получить в приложении Fitness на iPhone.
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Источник:
9to5Mac
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