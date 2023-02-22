Apple изобрела ремешок-хамелеон для Apple Watch. Вы точно захотите себе такой

Фархад

Apple Watch

Компания Apple запатентовала новый ремешок для Apple Watch, расцветку которого можно менять в специальном приложении.

В документах описан ремешок с электрохромными элементами — материалом, который может менять цвет и прозрачность под действием слабого электрического тока. Кроме того, в патенте упоминается возможность отображения «значков и текста», а также использование различных цветов ремешка для обозначения уведомлений.

По задумке сам ремешок разделён на три части, каждую из которых можно менять по отдельности. Управлять цветом можно будет из приложения прямо с Apple Watch.

Apple Watch

Самыми яркими примерами использования электрохромных элементов в повседневной жизни являются автозатемняющиеся зеркала заднего вида в автомобилях и конференц-залы со стеклянными стенами, которые могут мгновенно переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами.

Если Apple всё-таки воплотит этот патент в жизнь, то пользователям смарт-часов будет достаточно приобрести всего один такой ремешок и настраивать его расцветку под любую одежду, циферблат или настроение. К сожалению, пока неясно, выйдет ли в свет этот аксессуар и сколько он будет стоить.

А вы купили бы себе такой ремешок?

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple Watch помогли выявить скрытый гастрит, угрожавший жизни пользователя
Как управлять разной техникой при помощи Apple Watch
Apple Watch спасли сразу две жизни. Без них исход мог быть очень трагичным

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии