Apple изобрела ремешок-хамелеон для Apple Watch. Вы точно захотите себе такой

Компания Apple запатентовала новый ремешок для Apple Watch, расцветку которого можно менять в специальном приложении.В документах описан ремешок с электрохромными элементами — материалом, который может менять цвет и прозрачность под действием слабого электрического тока. Кроме того, в патенте упоминается возможность отображения «значков и текста», а также использование различных цветов ремешка для обозначения уведомлений.По задумке сам ремешок разделён на три части, каждую из которых можно менять по отдельности. Управлять цветом можно будет из приложения прямо с Apple Watch.Самыми яркими примерами использования электрохромных элементов в повседневной жизни являются автозатемняющиеся зеркала заднего вида в автомобилях и конференц-залы со стеклянными стенами, которые могут мгновенно переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами.Если Apple всё-таки воплотит этот патент в жизнь, то пользователям смарт-часов будет достаточно приобрести всего один такой ремешок и настраивать его расцветку под любую одежду, циферблат или настроение. К сожалению, пока неясно, выйдет ли в свет этот аксессуар и сколько он будет стоить.А вы купили бы себе такой ремешок?