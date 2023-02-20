Apple Watch помогли выявить скрытый гастрит, угрожавший жизни пользователя

Смарт-часы Apple в очередной раз спасли жизнь пользователя — в этот раз гаджет уведомил владельца об учащении пульса после сна, что, как выяснили медики, было вызвано сильным внутренним кровотечением.
Пользователь Reddit под ником digitalmofo рассказал, что в один из рабочих дней он почувствовал усталость после обеда и решил вздремнуть на диване. Проснувшись, он обнаружил десяток уведомлений об учащённом пульсе на своих Apple Watch 7 и отпросился с работы. Дома ему стало хуже, в следствии чего он решил вызвать службу экстренной помощи, чтобы его отвезли в больницу.
Врачи выяснили, что проблема со скачками частоты сердечных сокращений непосредственно связана с «тяжелым внутренним кровотечением», а уровень гемоглобина в крови упал примерно в 5 раз. Эндоскопия выявила эзофагит, гастрит, дуоденит и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а пациенту было оказано своевременное лечение.
В своём посте владелец часов отметил, что, если бы не Apple Watch, он мог просто потерять сознание и умереть.
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