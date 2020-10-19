Apple запустила аналог MTV

В приложениях Apple TV и Apple Music появился новый раздел — Apple Music TV. Это бесплатный канал, на котором круглосуточно транслируются музыкальные клипы и другой контент, так или иначе связанный с музыкой. Нововведение доступно только в США, но есть вероятность, что в будущем появится и в других странах.
По своей концепции Apple Music TV напоминает телевизионный канал MTV, который в 1981 году первым начал круглосуточное музыкальное вещание. Сейчас он не пользуется популярностью, поскольку YouTube предлагает пользователям персонифицированную подборку клипов на любой вкус.
Раздел Apple Music TV находится во вкладке обзор. В качестве дебюта выбран показ клипов, снятых на сто наиболее популярных треков в США на Applу Music. В дальнейшем в этом разделе будут показаны эксклюзивные видеопремьеры, живые выступления и фанатские мероприятия, новости о чартах и выступления гостей. Кроме того, ожидается, что Apple будет создавать контент специально для этого сервиса — например, на февраль 2021 года запланирован пока полнометражного фильма о Билли Айлиш «The World’s a Little Blurry».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
тоскливо вздохнул.