Apple

Apple запустила новый сайт для исследователей безопасности

Фархад

Apple Security


Компания Apple представила новый сайт Apple Security Research, предназначенный для исследователей безопасности, которые хотят сообщить инженерам о найденных уязвимостях.

Сайт предоставляет инструменты для отправки отчётов о безопасности Apple, а также позволяет следить за обновлениями статуса заявки в режиме реального времени и общаться с инженерами Apple.

Кроме того, на сайте Apple Security Research ведётся специальный блог, в котором команда инженеров Apple делится последними достижениями в области безопасности. В первом посте они рассказали о безопасности памяти XNU.

Согласно официальным данным, за последние 2,5 года Apple выплатила исследователям безопасности около $20 млн, при этом средняя сумма вознаграждений составила $40 000.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+614
Ckor_30
РФ как всегда мимо санкции печально 😞
Сегодня в 15:03
#
+34
redlacosta77
15.7.1 ios вышла
час назад в 16:32
#
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