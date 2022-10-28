Apple запустила новый сайт для исследователей безопасности

Компания Apple представила новый сайт Apple Security Research, предназначенный для исследователей безопасности, которые хотят сообщить инженерам о найденных уязвимостях.
Сайт предоставляет инструменты для отправки отчётов о безопасности Apple, а также позволяет следить за обновлениями статуса заявки в режиме реального времени и общаться с инженерами Apple.
Кроме того, на сайте Apple Security Research ведётся специальный блог, в котором команда инженеров Apple делится последними достижениями в области безопасности. В первом посте они рассказали о безопасности памяти XNU.
Согласно официальным данным, за последние 2,5 года Apple выплатила исследователям безопасности около $20 млн, при этом средняя сумма вознаграждений составила $40 000.
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