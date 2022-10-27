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iOS 16.1 снова огорчает владельцев iPhone

Артем
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Пользователи жалуются на непроизвольное отключение Wi-Fi.

Об этом сообщает профильный ресурс MacRumors, ссылаясь на сообщения пользователей Reddit, Twitter и форумов службы поддержки Apple. Владельцы iPhone отметили, что периодическое отсоединение от беспроводной сети начало происходить после обновления прошивки до iOS 16.1. Баг возникает как днем, так и ночью независимо от местонахождения смартфона. Некоторые предполагают, что Wi-Fi «отваливается» при переходе в режим ожидания.

В попытках найти решение проблемы, владельцы «яблочныйх» смартфонов пытались сбросить сетевые настройки, но этот метод не привел к положительному результату. На данный момент Apple не прокомментировала ситуацию.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+79
pruss
А у меня наоборот, прекратилось, на этой прошивке, на прошлой приходилось сбрасывать через сброс настройки сети( айфон 13 про мах)
2 часа назад в 22:39
#
Mers
+4142
Mers
13 Мах, все 🔥
час назад в 23:30
#
+99
MusicXpess
13 Pro, всё стабильно😎
часов назад в 00:19
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