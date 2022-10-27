iOS 16.1 снова огорчает владельцев iPhone

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Пользователи жалуются на непроизвольное отключение Wi-Fi.Об этом сообщает профильный ресурс MacRumors, ссылаясь на сообщения пользователей Reddit, Twitter и форумов службы поддержки Apple. Владельцы iPhone отметили, что периодическое отсоединение от беспроводной сети начало происходить после обновления прошивки до iOS 16.1. Баг возникает как днем, так и ночью независимо от местонахождения смартфона. Некоторые предполагают, что Wi-Fi «отваливается» при переходе в режим ожидания.В попытках найти решение проблемы, владельцы «яблочныйх» смартфонов пытались сбросить сетевые настройки, но этот метод не привел к положительному результату. На данный момент Apple не прокомментировала ситуацию.