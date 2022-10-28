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Тим Кук сообщил, что iPhone 14 Pro и Pro Max на всех не хватит

Артем
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Из-за высокого спроса на флагманы Apple не успевает производить достаточное количество смартфонов

Об этом гендиректор компании сообщил в интервью CNBC. В отличие от базовой версии iPhone 14 и более продвинутой iPhone 14 Plus, которые не получили достаточной популярности, высоким спросом пользуются флагманы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В связи с перераспределением производства Apple пока не может производить достаточное количество девайсов.

Тим Кук сообщает:

«В данный момент мы ограничены выпуском iPhone 14 Pro и Pro Max, и были ограничены с момента запуска. Поэтому очевидно, что мы гонимся за предложением и пытаемся сделать все, чтобы удовлетворить спрос.»

Также Кук заявил, что какое-то время смартфоны могут исчезнуть с поля зрения из-за ограничения поставок.

Ранее мы рассказывали, что iPhone 15 может лишиться физических клавиш и перейти на более продвинутую технологию. 
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Источник:
CNBC
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Комментарии

+327
Mikkas
Каждый год одно и тоже,на всех айфонов нехватит и срочно бегите их покупать за любые деньги 😏😉,но через некоторое время оказывается,что их достаточно и всем желающим хватит 🥳😂
2 часа назад в 12:50
#
StrangeR
+29
StrangeR
А к новому году выпустят в новом цвете
час назад в 12:56
#
Mers
+4143
Mers
Ну все, Тим Кок опробовал все два варианта: маленького размера и большого. В итоге остановится на Pro версии и все эксперименты на этом и закончатся.
час назад в 13:06
#
+331
Geek Mers
Звучит двусмысленно , про Тима:))))
час назад в 13:09
#
Mers
+4143
Mers Geek
Ахах, та да😄. Я как-то не подумал😏
25 минут назад
#
tellurian
+4638
tellurian
В Росси их очень много. Цены снижаются.
Пусть выкупает обратно :)
час назад в 13:18
#
Ckor_30
+614
Ckor_30
Да кому они нужны такие если бы фотовозможности норм были другое дело а то кроп мыло и пересвет кругом пусть до ума фото делают.
50 минут назад
#