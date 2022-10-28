Тим Кук сообщил, что iPhone 14 Pro и Pro Max на всех не хватит

Из-за высокого спроса на флагманы Apple не успевает производить достаточное количество смартфонов
Об этом гендиректор компании сообщил в интервью CNBC. В отличие от базовой версии iPhone 14 и более продвинутой iPhone 14 Plus, которые не получили достаточной популярности, высоким спросом пользуются флагманы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В связи с перераспределением производства Apple пока не может производить достаточное количество девайсов.
Тим Кук сообщает:
«В данный момент мы ограничены выпуском iPhone 14 Pro и Pro Max, и были ограничены с момента запуска. Поэтому очевидно, что мы гонимся за предложением и пытаемся сделать все, чтобы удовлетворить спрос.»
Также Кук заявил, что какое-то время смартфоны могут исчезнуть с поля зрения из-за ограничения поставок.
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