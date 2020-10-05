





Организации здравоохранения по всему миру призывают использовать маски в повседневной жизни из-за пандемии COVID-19. Кажется у Apple нашлось необычное решение, чтобы скрасить эту ситуацию с помощью смайлика.В недавнем релизе iOS 14.2 beta 2 появилась обновленная версия популярного эмодзи Face with Medical Mask для поддерживаемых моделей iPhone. Обычный смайлик с грустными глазами, который похож на больного человека, сменился новым с приподнятыми бровями и счастливыми глазами, а еще у него розовые щеки, предполагающие улыбку под маской.Чтобы добиться более счастливого выражения лица, Apple, судя по всему, поместила маску на существующий смайлик с улыбающимся лицом. Это первое существенное изменение, поскольку эмодзи Face with Medical Mask было добавлено в 2008 году. К выходу публичной версии iOS 14.2 обновленный смайлик может быть изменен. Таким образом компания пытается продемонстрировать, что медицинская маска не должна влиять на хорошее настроение.