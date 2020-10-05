Организации здравоохранения по всему миру призывают использовать маски в повседневной жизни из-за пандемии COVID-19. Кажется у Apple нашлось необычное решение, чтобы скрасить эту ситуацию с помощью смайлика.
В недавнем релизе iOS 14.2 beta 2 появилась обновленная версия популярного эмодзи Face with Medical Mask для поддерживаемых моделей iPhone. Обычный смайлик с грустными глазами, который похож на больного человека, сменился новым с приподнятыми бровями и счастливыми глазами, а еще у него розовые щеки, предполагающие улыбку под маской.
Чтобы добиться более счастливого выражения лица, Apple, судя по всему, поместила маску на существующий смайлик с улыбающимся лицом. Это первое существенное изменение, поскольку эмодзи Face with Medical Mask было добавлено в 2008 году. К выходу публичной версии iOS 14.2 обновленный смайлик может быть изменен. Таким образом компания пытается продемонстрировать, что медицинская маска не должна влиять на хорошее настроение.
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Эти гринписовские выходки и всякое такое:мы не будем засорять и потому продаём потребителю за нехилое бабло стрёмные кабели, которые через год нужно выбросить, или мы ложить больше не не будем зарядку:фигли-она и так у всех есть.
Вобщем эти отмазки для конченых лохов и фанатов уже порядком поднадоели, как вппрочем и комменты зомби о том, что это действительно так: «Ну да, у меня за тысячу лет уже четыре зарядки осталось и я не знаю куда их деть!» — бля просто подари их тому, у кого их вечно не хватает-например мне.
У меня четыре просто от ipad и мне их не хватает!