По словам инсайдеров , компания Apple решила инвестировать огромные деньги в свой игровой сервис Apple Arcade. Благодаря этому, в скором будущем он сможет конкурировать с PlayStation и Xbox.Apple планирует выпустить несколько высокопрофильных игр (в том числе нечто, похожее на Breath of the Wild), причём работа над частью проектов якобы уже ведётся. Эти игры смогут запускаться только на устройствах с топовыми процессорами (от A13 Bionic и выше).Также в планах компании — выпуск геймпада и телевизионной приставки с гораздо более мощной начинкой, нежели у существующих моделей Apple TV. В ней будет использоваться примерно такой же процессор, как в новых моделях iPad Pro, а также вентиляторное охлаждение, которое сможет эффективно отводить тепло при запуске ресурсоёмких игр.Процессор A13 Bionic считается одним из лидирующих на рынке. По своей производительности он обходит Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus, хотя, конечно, не сравнится с десктопными решениями Intel, AMD и NVIDIA, которые обычно используются в игровых консолях топового уровня.Apple может выпустить приставку с процессором A12X Bionic уже в ближайшие месяцы, она станет своего рода пробой пера и позволит компании определить, стоит ли дальше развиваться в этом направлении. Игры из сервиса Apple Arcade в настоящее время работают практически на любых устройствах Apple, независимо от характеристик, поскольку в основном это аркады, не предъявляющие особых требований к начинке. Разработка игр стандарта ААА требует больших денежных вливаний, а для их запуска потребуются специальные геймерские устройства, которых у Apple по большому счёту пока нет. При этом очевидно, что такие устройства должны стоить недорого — на уровне консолей Xbox Series X или S