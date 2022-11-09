Apple значительно прокачает универсальный доступ в iOS 16.2

Портал 9to5Mac обнаружил в коде второй бета-версии iOS 16.2 элементы нового «настраиваемого режима универсального доступа», который позволит настраивать домашний экран в соответствии с конкретными потребностями людей с ограниченными возможностями.
Apple описывает новый пользовательский режим универсального доступа как «настраиваемый, оптимизированный способ использования вашего iPhone и iPad».
Судя по скриншотам, пользователям станет доступен новый интерфейс главного экрана с опцией выбора разметки, увеличенными значками и без док-панели в нижней части экрана.
Ожидается, что Apple выпустит общедоступную версию iOS 16.2 до конца 2022 года. О других нововведениях во второй бета-версии iOS 16.2 мы рассказывали тут.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides