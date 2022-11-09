Apple iOS 16.2

Apple значительно прокачает универсальный доступ в iOS 16.2

Фархад

iOS 16.2-1


Портал 9to5Mac обнаружил в коде второй бета-версии iOS 16.2 элементы нового «настраиваемого режима универсального доступа», который позволит настраивать домашний экран в соответствии с конкретными потребностями людей с ограниченными возможностями.

Apple описывает новый пользовательский режим универсального доступа как «настраиваемый, оптимизированный способ использования вашего iPhone и iPad».

iOS 16.2-3

Судя по скриншотам, пользователям станет доступен новый интерфейс главного экрана с опцией выбора разметки, увеличенными значками и без док-панели в нижней части экрана.

Ожидается, что Apple выпустит общедоступную версию iOS 16.2 до конца 2022 года. О других нововведениях во второй бета-версии iOS 16.2 мы рассказывали тут.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+432
samOsebe
вот не знаю.. читаю обзоры, смотрю каменты, отзывы.. и хочется и колется. уходить с 15.4.1 опасно, ибо потом на неё не откатиться, а новинку опробовать охота. но блин, автономность почти полтора суток и безглючность не хочется потерять. видимо придется ждать финалку 16 оси перед выходом 17..
2 минуты назад
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