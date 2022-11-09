iOS 16.2 Apple

Что нового в iOS 16.2 beta 2. Вам понравится

Олег

iOS 16.2


После выхода второй бета-версии iOS 16.2 стали известны несколько нововведений этой сборки. О них написали в MacRumors.

1. Ошибка камеры
Apple исправила баг камеры при включении её с заблокированного экрана. Ранее обратный свайп из камеры на локскрин мог не работать у некоторых пользователей, из-за чего приходилось блокировать смартфон кнопкой Power. Теперь же баг исправлен, и из камеры можно вернуться на экран блокировки привычным свайпом.

iOS 16.2

2. Новые виджеты
В iOS 16.2 beta 2 появились два новых виджета. Они созданы для нативного приложения «Здоровье», а точнее для раздела «Лекарства». Виджеты имеют размер 1х1 и 2х1 и отображают предупреждения о ближайшем приеме лекарств.

На данный момент других нововведений, актуальных для России, не обнаружено. Ранее мы рассказали, что в прошлой бета-версии появились два новых виджета и обновление утилиты «Погода»

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Источник:
MacRumors
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