Что нового в iOS 16.2 beta 2. Вам понравится

После выхода второй бета-версии iOS 16.2 стали известны несколько нововведений этой сборки. О них написали в MacRumors.
1. Ошибка камеры
Apple исправила баг камеры при включении её с заблокированного экрана. Ранее обратный свайп из камеры на локскрин мог не работать у некоторых пользователей, из-за чего приходилось блокировать смартфон кнопкой Power. Теперь же баг исправлен, и из камеры можно вернуться на экран блокировки привычным свайпом.
2. Новые виджеты
В iOS 16.2 beta 2 появились два новых виджета. Они созданы для нативного приложения «Здоровье», а точнее для раздела «Лекарства». Виджеты имеют размер 1х1 и 2х1 и отображают предупреждения о ближайшем приеме лекарств.
На данный момент других нововведений, актуальных для России, не обнаружено. Ранее мы рассказали, что в прошлой бета-версии появились два новых виджета и обновление утилиты «Погода».
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