





Китайский производитель микросхем Loongson Technology представил разработанную с нуля собственную процессорную архитектуру Loongson Architecture или LoongArch, что стало важной вехой для китайской индустрии полупроводниковой продукции. Ранее Loongson была одним из главных сторонников архитектуры MIPS, однако китайская компания отказалась от детища Wave Computing после их перехода в лагерь RISC-V.Что важно, архитектура LoongArch разработана полностью с нуля и не имеет ничего общего с ALPHA, ARM, MIPS, POWER, RISC-V или х86 — к такому выводу пришла независимая оценочная организация, сообщив, что Loongson разработала собственный дизайн системы инструкций, формат инструкций, кодирование инструкций и режимы адресации.Более того, это не просто теоретическая архитектура — на ней уже созданы и работают 12-нм процессоры Loongson 3A5000 и 3C5000. Первый имеет 4 ядра на частоте 2.5 ГГц и предназначен для обычных ПК, второй чип уже серверный, с 16 ядрами и возможностью объединения до 16 штук на плате. Оба CPU поступят в продажу во второй половине этого года.При этом тестовые образцы процессора 3A5000 показывают отличную эффективность и производительность. Более того, они поддерживают быструю трансляцию команд других архитектур (видимо, x86 или ARM), что позволяет на них без перекомпиляции запускать обычные операционные системы.