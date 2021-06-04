«Я купил PlayStation для того, чтобы играть в Mortal Kombat со своими детьми. Когда подключил всю эту х...ю вместе (телевизор Sony и PS5) случился абсолютный п...ц. У меня было гораздо высокое мнение о корпорации Sony и об её способностях в области интерфейса строения. Интерфейс PlayStation, вся система управления правами, заведение новых аккаунтов и так далее — это полный, лютый и абсолютно кромешный п...ц», — Артемий Лебедев.

«Эта штука постоянно спрашивает пароль и при этом они (разработчики) настолько тупые, что они не в состоянии поле "пароль" назвать полем "пароль", поэтому айфон не понимает, что это поле "пароль" и не предлагает туда вставить пароль. Это лютый абсолютный треш, каждый раз меня это бесит. Если добавить один аккаунт еще можно пострадать, а когда добавляешь пять аккаунтов — можно представить, какие у меня мучения и, что я думаю о корпорации Sony» — Артемий Лебедев.

«Он (инженер) семь раз заставлять меня выбирать кубики (вводить капчу). Таким образом компания борется с тем, что ты можешь оказаться роботом. Полная абсолютная х...я. Это самый худший экспириенс, который я испытывал за последние много лет в самых разных системах. Даже просто андройдный телефон включить и настроить в миллион раз проще, чем Sony, которая сделала какое-то е...е говно», — Артемий Лебедев.







Артемий Лебедев поделился своими впечатлениями по поводу интерфейса PlayStation 5.Блогер отдельно прошелся по приложению для iPhone. По его словам, оно является «образцом говна».Блогер отметил, что по какой-либо причине компания не наняла нормального дизайнера и у них «какой-то инженер тупой» каждый раз придумал каждый раз показывать капчу.Блогер отдельно подчеркнул, что консоль PlayStation 5 и телевизор Sony друг друга не узнают. Для тв PS5 — это просто какой-то девайс на каком-то HDMI-входе. По словам Лебедева, они не дружат, не предлагают соединиться — абсолютно полный треш.