Артемий Лебедев поделился своими впечатлениями по поводу интерфейса PlayStation 5.
«Я купил PlayStation для того, чтобы играть в Mortal Kombat со своими детьми. Когда подключил всю эту х...ю вместе (телевизор Sony и PS5) случился абсолютный п...ц. У меня было гораздо высокое мнение о корпорации Sony и об её способностях в области интерфейса строения. Интерфейс PlayStation, вся система управления правами, заведение новых аккаунтов и так далее — это полный, лютый и абсолютно кромешный п...ц», — Артемий Лебедев.
Блогер отдельно прошелся по приложению для iPhone. По его словам, оно является «образцом говна».
«Эта штука постоянно спрашивает пароль и при этом они (разработчики) настолько тупые, что они не в состоянии поле "пароль" назвать полем "пароль", поэтому айфон не понимает, что это поле "пароль" и не предлагает туда вставить пароль. Это лютый абсолютный треш, каждый раз меня это бесит. Если добавить один аккаунт еще можно пострадать, а когда добавляешь пять аккаунтов — можно представить, какие у меня мучения и, что я думаю о корпорации Sony» — Артемий Лебедев.
Блогер отметил, что по какой-либо причине компания не наняла нормального дизайнера и у них «какой-то инженер тупой» каждый раз придумал каждый раз показывать капчу.
«Он (инженер) семь раз заставлять меня выбирать кубики (вводить капчу). Таким образом компания борется с тем, что ты можешь оказаться роботом. Полная абсолютная х...я. Это самый худший экспириенс, который я испытывал за последние много лет в самых разных системах. Даже просто андройдный телефон включить и настроить в миллион раз проще, чем Sony, которая сделала какое-то е...е говно», — Артемий Лебедев.
Блогер отдельно подчеркнул, что консоль PlayStation 5 и телевизор Sony друг друга не узнают. Для тв PS5 — это просто какой-то девайс на каком-то HDMI-входе. По словам Лебедева, они не дружат, не предлагают соединиться — абсолютно полный треш.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Тем более покупать игры на один аккаунт выгоднее чем на 5
Это раз
По поводу распознаваниях, мой Samsung тоже не с первого раза распознал PS4, пришлось вручную писать название выбирать иконку, а потом переткнул шнур в тв, и вуаля, фирменная иконка PS4 все дела
Артемий, попробуй, передёрни 😄😄😄
Это два
Ну и по поводу дизайна 😂😂😂, это говорит человек который создал «новую» букву М для Московского метрополитена за 200 лямов?! Молчали бы лучше Артемий, и не выеживались 😁😁😁
Это три
У меня Всё 👏👏👏
Пусть лучше дальше травит истории как он обосрался в штаны ))))