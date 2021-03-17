Артемий Лебедев прошелся с жёсткой критикой сервиса Clubhouse у себя в Telegram-канале. Тем не менее все аргументы блогера вполне адекватные.
Лебедев отметил, что Clubhouse — плохой продукт. А из основных недостатков он обозначил звук плохого качества, маленькую аудиторию и низкий уровень экспертизы спикеров.
«Это полное абсолютно никому не нужное мертворожденное говно. Зачем мне х*****о (плохого) качества звук с ведущими из соседнего подъезда? Зачем мне открывать комнату, куда придет 315 человек, когда ради меньше ста тысяч я вообще не вижу смысла жопу от дивана отрывать? Если какашку посыпать сахарной пудрой, она не перестанет быть какашкой. Ровно этот случай», — Артемий Лебедев.
С его высказываниями сложно не согласиться. Недавно коллега Денис Марков также привел интересный аргумент не в пользу Clubhouse. По его словам, мы пережили тот этап, когда контент можно потреблять в конкретный момент. Он также отметил, что сервисы развиваются таким образом, чтобы мы сами могли контролировать и распоряжаться своим временем. Clubhouse идет вразрез с этим тезисом и заставляет держать «руку на пульсе» постоянными уведомлениями о том, что пользователи упускают якобы что-то интересное.
В основе работы Clubhouse лежит принцип FOMO (Fear Of Missing Out) — страх упущенной возможности. Он складывается из нескольких составляющих: запись спикеров на сервисе запрещена, выступления проходят в прямом эфире и привлечение значимых персон, например, на платформе выступал Илон Маск.
От себя хочу добавить, что я удалил приложение сервиса со своего смартфона по всем вышеперечисленным причинам. Основные: неудобство потребления контента в нужное для меня время и отсутствие способности нормально излагать свои мысли у большинства спикеров в режиме реального времени. Как показала практика, некоторые успешные подкастеры или другие инфлюэнсеры не могут и двух слов связать в прямом эфире. Что касается платформы в целом, то она может быть интересной возможностью для таких форматов, как серия вопросов и ответов, а также для запланированных обсуждений, а вот качественный контент там вряд ли когда-либо появится, поскольку для него не предусмотрено инструментов.
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Чот прям орнул, а ведь он прав)
Я пользуюсь Клабхаусом уже некоторое время и нахожу это приложение очень удобным и перспективным.
Хотя я уверен что получение доступа для всех, это просто дело времени.