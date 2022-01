ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет новые геймерские устройства в рамках выставки CES. В 2022 году устройства ROG оснащены новыми процессорами Intel и AMD, свежими видеокартами AMD и NVIDIA – и готовы удивлять новыми форм-факторами.Новые модели ноутбуков ROG Strix SCAR созданы в первую очередь для киберспортсменов и энтузиастов. Геймерские устройства на базе операционной системы Windows 11 предлагают дисплеи с высокой частотой обновления и оснащаются интеллектуальной системой охлаждения ROG с жидким металлом Conductonaut Extreme в качестве термоинтерфейса. Основу максимальной аппаратной конфигурации ноутбуков Strix SCAR составляют процессор Intel Core i9-12900H 12-го поколения и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (термопакет 150 Вт с технологией Dynamic Boost). Специальный дисплейный мультиплексор помогает раскрыть потенциал графического процессора, накопители подключены по интерфейсу PCIe 4.0 x4, а объем оперативной памяти представлен модулями DDR5 с частотой 4800 МГц.Серия Strix SCAR представлена ноутбуками с 15- и 17-дюймовыми экранами, причем для 15-дюймовых моделей можно выбрать один из трех вариантов IPS-дисплея: QHD/240 Гц, Full-HD/300 Гц или QHD/165 Гц. Для 17-дюймовых ноутбуков Strix SCAR доступны варианты дисплеев с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц или разрешением Full-HD и частотой обновления 360 Гц. Для всех вариантов дисплеев в ноутбуках Strix SCAR поддерживаются технология Dolby Vision HDR и адаптивная синхронизация (Adaptive Sync). Малое время отклика (3 мс) обеспечивает четкое отображение быстро движущихся объектов на экране.Тачпад увеличенного размера позволяет точно управлять курсором. Корпус ноутбуков ROG Strix выполнен в киберспортивном стиле с точечным орнаментом, а персонализировать устройство позволяют настраиваемая индивидуальная RGB-подсветка клавиш и иллюминационная полоска снизу на фронтальной панели корпуса с поддержкой технологии Aura Sync, а также сменные декоративные накладки для корпуса.В максимальную комплектацию новых моделей ноутбуков ROG Strix G15 и G17 входят процессор AMD Ryzen 9 6900HX и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (термопакет 150 Вт с технологией Dynamic Boost). Модель G15 доступна с двумя вариантами дисплея: с разрешением Full-HD и частотой обновления 300 Гц либо версия QHD/165 Гц. Для модели G17 возможны варианты с разрешением Full-HD и частотой обновления 360 Гц или QHD и 240 Гц. Во всех версиях дисплеев для ноутбуков Strix G время отклика составляет 3 мс, поддерживаются технология Dolby Vision и адаптивная синхронизация (Adaptive-Sync). Ноутбуки Strix G доступны в трех вариантах отделки корпуса: классическом темно-сером (Eclipse Gray) и ярких неоновых зеленом и розовом цветах (Volt Green и Electro Punk).Все модели ноутбуков Strix оснащаются аудиосистемой из четырех динамиков с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления отсеивает посторонние звуки во входящем и исходящем аудиосигналах.В ноутбуках серии Strix устанавливается аккумулятор емкостью 90 Вт·ч и поддерживается технология подзарядки через порт USB-C с мощностью 100 Вт. За беспроводное и проводное интернет-соединения в этих ноутбуках отвечают встроенный модуль WiFi 6E и контроллер 2.5G LAN.Ноутбук ROG Zephyrus G14 выполнен в ультрапортативном корпусе. Эта модель в обновленной версии 2022 года получила ряд улучшений. Новый Zephyrus G14 поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, а основу максимальной аппаратной конфигурации составляют процессор AMD Ryzen 9-й серии и видеокарта для ноутбуков AMD Radeon RX серии 6000S с дисплейным мультиплексором для высокой частоты кадров в играх. Интеллектуальная система охлаждения ROG, включающая термоинтерфейс из жидкого металла и испарительную камеру специальной конструкции, помогает поддерживать производительность компонентов, а новые модули оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe обеспечивают быструю работу системы.Этот ноутбук доступен в двух вариантах оформления корпуса – темно-сером (Eclipse Gray) и светлом (Moonlight White). В дисплейной крышке ноутбука имеется перфорация из 14 969 крошечных отверстий, а в конфигурациях с дополнительным дисплеем AniMe Matrix встроены 1 449 мини-светодиодов.Zephyrus G14 получил новый дисплей Nebula с частотой обновления 120 Гц при разрешении QHD, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и временем отклика 3 мс. Среди прочих преимуществ этого дисплея – поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive Sync) и технологии Dolby Vision, а также сертификация Pantone Validated. Соотношение сторон — 16:10, а относительная площадь экрана составляет 91%.Аудиосистема ноутбука поддерживает технологию Dolby Atmos, трехмерный микрофонный массив и технологию двухстороннего интеллектуального шумоподавления. За беспроводную связь отвечает модуль новейшего стандарта WiFi 6E.Геймерский ноутбук ROG Zephyrus Duo 16 получил дополнительный экран ROG ScreenPad Plus. При открывании крышки ноутбука новый поворотный шарнир приподнимает дополнительный дисплей и сдвигает его назад, ближе к основному, создавая практически единую рабочую область.Устройство поставляется с предустановленной Windows 11, а в его максимальную аппаратную конфигурацию входят процессор AMD Ryzen 9 6980HX и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (термопакет 150 Вт с технологией Dynamic Boost). Применение жидкого металла Conductonaut Extreme в качестве термоинтерфейса процессора позволило снизить его рабочую температуру на 15 градусов по сравнению с обычными термопастами. В усовершенствованной версии активной аэродинамической системы охлаждения AAS Plus 2.0 воздухозаборник открывается под дополнительным экраном, что на 30% усиливает воздушный поток. Специальный дисплейный мультиплексор позволяет переключиться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты.Обновленный ноутбук Zephyrus Duo доступен в конфигурациях с двумя типами дисплеев, причем оба варианта поддерживают технологию Dolby Vision. Первый – это дисплей ROG Nebula HDR, новинка 2022 года. Этот дисплей обладает всеми характеристиками стандартного дисплея Nebula, но с подсветкой на мини-светодиодах и 512 зонами локального затемнения, благодаря чему его пиковая яркость может достигать 1100 кд/м2. Он предлагает разрешение QHD, соотношение сторон 16:10, частоту обновления 165 Гц, контрастность 100 000:1 и обладает сертификацией VESA DisplayHDR 1000.В другом варианте конфигурации этот ноутбук оснащается новым двухвариантным дисплеем, разработанным совместно с компанией BOE. Этот дисплей позволяет переключаться между высоким разрешением (4K/120 Гц) или высокой частотой обновления экрана (Full-HD/240 Гц).В тачпад встроен сенсорный цифровой блок ROG NumberPad, высота хода клавиш составляет 1,7 мм, предусмотрена индивидуальная подсветка каждой клавиши. Аудиосистема состоит из шести встроенных динамиков, включая низкочастотные, и поддерживает аудиоформат высокого разрешения (Hi-Res Audio) и технологию Dolby Atmos.Серия пополнилась компактным устройством ROG Flow Z13 с процессором Intel Core i9-12900H, видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с дисплейным мультиплексором и модулями памяти LPDDR5 с частотой 5200 МГц. Аппаратную комплектацию дополняют твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe, система охлаждения с испарительной камерой и поддержка функции быстрой зарядки через порт USB-C.Для этого устройства также доступны два варианта дисплея: первый – с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и цветовым охватом 85% DCI-P3, второй – с разрешением Full-HD, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. В обоих случаях дисплей имеет соотношение сторон 16:10, поддерживает сенсорный ввод и оснащен защитным стеклом Corning Gorilla, а среди прочих преимуществ – поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync), пиковая яркость 500 кд/м2 и сертификация Pantone Validated. Обе версии модели ROG Flow Z13 также поддерживают технологию Dolby Vision.Для управления игровым процессом на ROG Flow Z13 можно использовать привычную мышь и встроенную в чехол клавиатуру, сенсорный ввод или геймпад. В обновленной версии 2022 года основу максимальной аппаратной комплектации ноутбука ROG Flow X13 составляют процессор AMD Ryzen 9 6000-й серии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков.Для максимальной производительности в играх и подключения всевозможной периферии оба устройства – и новый планшет Flow Z13, и обновленный ноутбук Flow X13 в версии 2022 года – совместимы с внешними графическими док-станциями XG Mobile. Док-станция XG Mobile, представленная в 2021 году, оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, а док-станция той же серии в версии 2022 года включает видеокарту AMD Radeon RX 6850M XT, а также целый набор портов: USB, DisplayPort, HDMI и Ethernet.Настольный ПК ROG Strix GT15 в версии 2022 года получил в максимальной версии процессор Intel Core i7-12700KF и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080, а также 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Компьютер доступен в различный конфигурациях. ROG Strix GT15 оснащен встроенной ручкой для переноски и выдвижным кронштейном для гарнитуры. Технология Aura Sync позволяет персонализировать декоративную светодиодную подсветку корпуса и синхронизировать ее с подсветкой других компонентов геймерской экосистемы.Сумка Archer Messenger 14 подходит для ноутбука с диагональю экрана до 14 дюймов, в ней также предусмотрено множество отделений и кармашков для смартфона ROG Phone, адаптера питания и других небольших гаджетов. В рюкзак ROG Archer Backpack 15,6 поместится не только соответствующего размера ноутбук, но и все необходимое дополнительное оборудование, а еще более вместительный рюкзак Archer Backpack 17 имеет модульную конструкцию – с помощью перегородок его внутреннее пространство можно оптимизировать для транспортировки аксессуаров и фотооборудования, предусмотрена даже лямка для штатива. Рюкзак Archer Weekender 17 рассчитан на долгие поездки, поэтому в его лямках используется дополнительный мягкий наполнитель. Кроме того, универсальная конструкция рюкзака позволяет переносить его на плечах, как обычный рюкзак, или в руке, как спортивную сумку. Нижний карман из водонепроницаемого материала подходит для сменной одежды, а специальный отсек в верхней части позволяет сохранять тепло до 6 часов. Для производства всех сумок и рюкзаков ROG серии Archer используются легкие и прочные водоотталкивающие материалы.