ASUS осознает свою социальную ответственность как производителя современного компьютерного оборудования и стремится использовать самые передовые технологии, чтобы сделать технику ASUS максимально комфортной и безопасной в работе. OLED-дисплеи, применяемые в новейших моделях ноутбуков ASUS, снижают нагрузку на зрение и обеспечивают исключительное качество изображения.
В рамках кампании «Заботимся о здоровье вместе!» 3000 рублей с каждого ноутбука с OLED-экраном, купленного в фирменном интернет-магазине ASUS, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни». ASUS не только заботится о здоровье пользователей ноутбуков, но и предлагает им вместе позаботиться о подопечных фонда, созданного с целью оказания помощи детям в возрасте до 18 лет (включительно) от заболеваний, с которыми способна справиться современная медицина.
Поскольку эффект снижения доли синего цвета достигается за счет сдвига спектра излучения, а не фильтрации, качество изображения и точность цветопередачи остается неизменно высоким. Ноутбуки ASUS с экранами OLED отображают 100% оттенков цветового пространства DCI-P3, используемого в кинематографической промышленности. Более того, высокая точность передачи цвета сохраняется как при высокой, так и при низкой яркости дисплея, что позволяет настраивать комфортные параметры для работы в различных условиях освещенности без компромиссов в качестве изображения. Благодаря особенности конструкции пикселя, OLED-дисплеи превосходно передают черный цвет — при его отображении пиксели выключаются, и уровень контрастности достигает 1 000 000:1! В совокупности с увеличенной яркостью (до 500 кд/м2) это позволяет расширить динамический диапазон экрана в соответствии стандарту VESA DisplayHDR True Black 500, увеличивая количество оттенков яркости, одновременно отображаемых на экране. Наконец, OLED-дисплеи характерны чрезвычайно низким временем отклика пикселя — всего 0,2 мс, что в 50 раз меньше типовых значений для стандартных ЖК-дисплеев. Благодаря этому динамичное изображение выглядит более четким, снижая нагрузку на зрение и улучшая восприятие.
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В рамках кампании «Заботимся о здоровье вместе!» 3000 рублей с каждого ноутбука с OLED-экраном, купленного в фирменном интернет-магазине ASUS, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни». ASUS не только заботится о здоровье пользователей ноутбуков, но и предлагает им вместе позаботиться о подопечных фонда, созданного с целью оказания помощи детям в возрасте до 18 лет (включительно) от заболеваний, с которыми способна справиться современная медицина.
Вредное влияние синего светаИзвестно, что синий свет ухудшает качество сна и может вызывать дискомфорт в глазах. При наступлении темноты в организме человека вырабатывается мелатонин, особый гормон, способствующий правильному ежедневному циклу сна. Согласно недавним исследованиям, проведенным Стэнфордским университетом, воздействие синего света в ночное время может приводить к блокировке выработки мелатонина и последующим нарушениям сна.
Защита здоровья детейХрусталик и роговица глаза у детей более прозрачны, чем у взрослых, что позволяет синему свету легче проникать в них, создавая риск раннего старения сетчатки. Исследования Центра зрения в Лейксайде показали, что количество синего света, которое достигает сетчатки, у пятилетнего ребенка и 60-летнего взрослого может отличаться в три раза.
Ноутбуки ASUS с OLED-дисплеямиНоутбуки ASUS оснащаются OLED-дисплеями, которые, благодаря особенности конструкции, излучают на 70% меньше вредного синего света, чем классические ЖК-дисплеи, что делает работу с ними более комфортной и безопасной. Их преимущества подтверждаются сертификатами TÜV Rheinland и SGS.
Поскольку эффект снижения доли синего цвета достигается за счет сдвига спектра излучения, а не фильтрации, качество изображения и точность цветопередачи остается неизменно высоким. Ноутбуки ASUS с экранами OLED отображают 100% оттенков цветового пространства DCI-P3, используемого в кинематографической промышленности. Более того, высокая точность передачи цвета сохраняется как при высокой, так и при низкой яркости дисплея, что позволяет настраивать комфортные параметры для работы в различных условиях освещенности без компромиссов в качестве изображения. Благодаря особенности конструкции пикселя, OLED-дисплеи превосходно передают черный цвет — при его отображении пиксели выключаются, и уровень контрастности достигает 1 000 000:1! В совокупности с увеличенной яркостью (до 500 кд/м2) это позволяет расширить динамический диапазон экрана в соответствии стандарту VESA DisplayHDR True Black 500, увеличивая количество оттенков яркости, одновременно отображаемых на экране. Наконец, OLED-дисплеи характерны чрезвычайно низким временем отклика пикселя — всего 0,2 мс, что в 50 раз меньше типовых значений для стандартных ЖК-дисплеев. Благодаря этому динамичное изображение выглядит более четким, снижая нагрузку на зрение и улучшая восприятие.
Полная линейка ноутбуков ASUS с экранами OLEDВ 2021 году ASUS выпускает полную линейку ноутбуков с экранами OLED для широкого круга потребителей:
- ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) — сверхпроизводительный 15-дюймовый ноутбук, оснащенный сразу двумя дисплеями с разрешением 4K/UHD, причем дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus, расположенный под углом к пользователю, не уступает по ширине основному OLED-дисплею. Наличие дополнительного большого экрана открывает практически безграничные возможности для творческой работы в многозадачном режиме. Высочайшую производительность ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED гарантирует превосходная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая новейший процессор Intel Core i9 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070. Сертификация NVIDIA Studio подтверждает, что эта модель наилучшим образом подходит для создания медиаконтента.
- ZenBook Pro 15 OLED — высокопроизводительный ноутбук для творчества, оснащенный 15-дюймовым дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD. В аппаратную комплектацию этого портативного ноутбука входит дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, а эксклюзивный дополнительный дисплей ASUS Screenpad 2.0 упрощает творческую работу по созданию медиаконтента в многозадачном режиме.
- Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 15 OLED оснащается 15-дюймовым сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD, который обладает высочайшей точностью цветопередачи, подтвержденной сертификацией PANTONE Validated. Безупречную реализацию технологий минимизации мерцания и фильтрации синего света для защиты глаз подтверждает сертификация независимой лаборатории TÜV Rheinland. Высокоточный экранный шарнир ErgoLift позволяет раскрывать экран до 360°. Благодаря ультратонкой экранной рамке относительная площадь экрана составляет 90%. Процессор Intel Core 11-го поколения и дискретная видеокарта геймерского уровня NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti гарантируют высочайшую мобильную производительность для быстрого решения творческих задач.
- ZenBook 13 OLED заключен в корпус толщиной всего 13,9 мм и оснащен экраном с матрицей OLED разрешением FHD. Эта модель доступна в вариантах с новейшими процессорами Intel или AMD Ryzen для ноутбуков. В обоих случаях гарантирована отличная производительность. Вес ноутбука ZenBook 13 OLED составляет всего 1,14 кг, а заряда аккумулятора хватит на 13 часов автономной работы, что делает его просто идеальным устройством для работы в дороге.
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