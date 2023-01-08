ASUS представила новый геймпад ROG с необычной функцией

Компания ASUS показала свой новый геймпад, оснащенный дисплеем. Презентация состоялась на выставке CES 2023.Речь идет о геймпаде ASUS ROG Raikiri Pro, который показали вместе новой клавиатурой ROG Azoth. Оба аксессуара получили отличительную особенность — небольшой 1,3-дюймовый OLED-дисплей, встроенный прямо в корпус. По заявлению производителя, этот экран повышает информативность и может использоваться для отображения анимаций, вывода данных о текущих настройках (например, состоянии микрофона) или уровне заряда аккумулятора. Кроме того, его можно персонализировать: например, заранее настроить профили, каждый из которых даст доступ к уникальным настройкам дисплея.ASUS ROG Raikiri Pro совместим с компьютерами, ноутбуками и с консолями Xbox Series X и S. Он подключается через радиоканал 2:4 ГГц, по Bluetooth или обычным кабелем USB-С, при этом беспроводное подключение доступно только для ПК. Кроме того, в корпусе геймпада предусмотрен 3,5-мм разъем для наушников и собственный цифро-аналоговый преобразователь.ASUS не сообщила точно, когда новые устройства появятся в продаже. Предположительно, он начнет продаваться в первой половине текущего года. Ценник также остается неизвестным.