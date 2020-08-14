Аура

Социальная сеть «Аура» закрылась после полутора лет работы. Изначально она принадлежала непосредственно «Яндексу», а затем была перерегистрирована на компании, которыми владеют бывшие сотрудники «Яндекса».

Руководитель «Ауры» Герман Царёв пояснил, что команда решила завершить эксперимент:

За 5 месяцев мы выросли на 70% с 50 тыс зарегистрированных пользователей в марте 2020 до 85 тыс пользователей в августе 2020. Это хороший, но не кратный рост.
Герман Царёв также раскрыл некоторые показатели проекта:
  • Число активных пользователей сервиса за месяц — 8 тысяч
  • Число ежедневно активных пользователей — 1,5 тысячи
  • В среднем пользователи проводят в «Ауре» 35 минут в день и заходят 8 раз в день
  • Свайпов постов в месяц — 1,8 миллиона
  • Комментариев в месяц — 150 тысяч
  • Сообщений в месяц — 30 тысяч
  • Постов в месяц — 15 тысяч
Аура

Пользователи «Ауры» получили уведомление о предстоящем закрытии соцсети, а также приглашение присоединиться к Telegram-чату, чтобы продолжить общение там.


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