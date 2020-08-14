Социальная сеть «Аура» закрылась после полутора лет работы. Изначально она принадлежала непосредственно «Яндексу», а затем была перерегистрирована на компании, которыми владеют бывшие сотрудники «Яндекса».
Руководитель «Ауры» Герман Царёв пояснил, что команда решила завершить эксперимент:
За 5 месяцев мы выросли на 70% с 50 тыс зарегистрированных пользователей в марте 2020 до 85 тыс пользователей в августе 2020. Это хороший, но не кратный рост.Герман Царёв также раскрыл некоторые показатели проекта:
- Число активных пользователей сервиса за месяц — 8 тысяч
- Число ежедневно активных пользователей — 1,5 тысячи
- В среднем пользователи проводят в «Ауре» 35 минут в день и заходят 8 раз в день
- Свайпов постов в месяц — 1,8 миллиона
- Комментариев в месяц — 150 тысяч
- Сообщений в месяц — 30 тысяч
- Постов в месяц — 15 тысяч
Пользователи «Ауры» получили уведомление о предстоящем закрытии соцсети, а также приглашение присоединиться к Telegram-чату, чтобы продолжить общение там.
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