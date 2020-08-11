



«Яндекс» запустил новый сервис — «Яндекс.Про». Он предназначен для тех, кто осуществляет деятельность со статусом «самозанятый», с его помощью можно находить заработок, получать выплаты и платить налоги.



Получить статус самозанятого можно в приложении «Яндекс.Про», которое доступно на Android и iOS. С сервисом могут работать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.



«Яндекс.Про» был создан на основе сервиса «Яндекс.Таксометр», с помощью которого таксисты работали с «Яндекс.Такси». В настоящее время в новый сервис уже переведены таксисты, а в будущем туда автоматически переведут курьеров из «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», мастеров из «Яндекс.Услуг» и исполнителей заданий в «Яндекс.Толоке». В приложение интегрирован навигатор с картой «Яндекса», а также в нём есть кнопка для быстрой связи с экстренной службой 112.



Получать выплаты можно на привязанную к приложению банковскую карту. Данные о заработке в «Яндекс.Про» можно синхронизировать с приложением налоговой службы «Мой налог» для получения начислений на выплату налога (4% о выручки при работе с физлицами и 6% от выручки при работе с юридическими лицами). Приложение работает во всех регионах России.







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