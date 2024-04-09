В Авито добавили быстрый поиск помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Фархад
avito

На сайте и в приложении Авито появился быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Прямо на главной странице сайта и приложения Авито можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю.

Сейчас на площадке доступно уже около 2000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе. Всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, Авито предлагает добавлять в объявления хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически будут попадать в раздел помощи на главной странице. Самой необходимой помощью сейчас являются: расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.  

«Мы видим, что число неравнодушных людей ежедневно растет и помогаем им как можно быстрее адресовать свою помощь пострадавшим. Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», — прокомментировали в компании.

Гуманитарная кампания предварительно будет длиться до 15 мая. 

Пользователи Авито, оказавшиеся в зоне паводка, могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. Для этого необходимо написать сообщение на почту vmeste@avito.ru. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.
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