«Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей

«На протяжении нескольких лет „Авито“ уверенно удерживает лидерство в сегменте краткосрочной аренды квартир и загородных объектов. Это вызов для нас и всей индустрии. Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жильё на „Авито“. Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

«Мы продолжим работать над тем, чтобы бизнес с „Авито“ был для владельцев и управляющих объектами ещё более выгодным. Система отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания путешественников, круглосуточная поддержка и другие меры направлены на улучшение опыта взаимодействия владельцев недвижимости с платформой. Сегодня нам доверяют более 177 тысяч арендодателей. И такой подход с фокусом на интересы наших партнеров позволяет стремительно наращивать предложение, которое по сравнению с мартом прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%», — говорит Артем Кромочкин.

«Авито» запускает отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях. В сервисе «Авито Путешествия» гости смогут получать кэшбек, пользоваться рассрочкой и специальными предложениями от партнеров, а арендодателям станет доступен расширенный инструментарий по управлению объектами.Новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране станет одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» с возможностями материнского бренда. Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля.На первом этапе команда «Авито Путешествия» перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами — до 15% от стоимости брони (1 бонус = 1 рубль). Ими в течение 180 дней можно покрыть до 10% от суммы будущих бронирований, либо потратить их на оплату доставки «Авито» или услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и др. С осени 2024 года число доступных объектов размещения на «Авито Путешествия» значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.Вместе с расширением предложения и перезапуском программы лояльности для туристов и командированных сервис «Авито Путешествия» планирует сфокусироваться на росте показателей посещаемости: привлекать пользователей к размещенным на платформе объектам с помощью большого количества точек входа в приложении «Авито», бонусов по программе лояльности и инвестировать в широкую маркетинговую кампанию.Команда сервиса «Авито Путешествия» продолжит развивать и инструменты для работы арендодателей, которые позволяют удобно и прозрачно вести бизнес. Например, запускает новое продвижение объектов — владельцы и управляющие не платят за услугу заранее, а оплачивают дополнительный процент комиссии только в случае, когда гость забронировал жильё.