Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на Авито

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«Нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара. Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст. Для обучения нейросети мы собрали более 400 тысяч описаний и фотографий товаров, размещенных на Авито», — прокомментировала Анастасия Рысьмятова, Руководитель разработки больших языковых моделей в Авито.

«Продавцам больше не надо тратить время, чтобы придумать качественное описание, в этом им поможет нейросеть, описание от которой можно будет использовать сразу или взять за основу. Благодаря этому качество объявлений улучшается, что позволит покупателям приобрести товары без уточняющих вопросов к продавцу — вся необходимая информация уже присутствует в объявлении», — добавляет Сергей Хакимов, Директор по категорийным продуктам в Авито Товарах.

Теперь частным продавцам будет проще создать объявление с качественным описанием, а покупателям — принимать решение о покупке. Новая функция построена на большой языковой модели (LLM), обученной разработчиками Авито более чем на 400 тысячах объявлений. Функционал доступен для всех частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» в мобильном приложении.Пользователю достаточно написать заголовок, загрузить фотографии, а также заполнить несколько параметров товара, такие как бренд, размер, состояние вещи, цвет и тд. Алгоритм обработает информацию и предложит вариант описания товара. Важной частью новой функции стал алгоритм Image-to-text, который генерирует описание, опираясь на изображение товара.Продавец по-прежнему может оформить описание самостоятельно, а может воспользоваться помощью нейросети для ускорения процесса. Текст, придуманный ею, можно корректировать — например, запросить другой вариант или добавить новые пункты.