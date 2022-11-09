«Авито» превращается в маркетплейс. Добавлена еще одна полезная функция

Теперь товары можно сложить в корзину и оплатить всё сразуВ интернет-сервисе «Авито» добавлена новая функция. На объявлениях продавцов, которые подключились к «Авито Доставке», теперь доступна кнопка «Добавить в корзину». Выбрав все нужные товары, покупатель может перейти в общий список, отредактировать и оплатить заказ.Товары от одного продавца группируются в одну посылку и пользователь сможет сэкономить на доставке. Если заказы находятся в разных городах, посылки поедут разными маршрутами, но оформление и оплата производится за один раз.Способ доставки можно выбрать разный, для каждого товара. Объединение товаров в одну посылку уже доступно у Boxberry, ExMail и DPD, позже добавятся «Почту России», «СберЛогистику» и СДЭК.Товары разных продавцов не привязаны друг к другу. Если заказ от одного продавца отменить, это не повлияет на остальную часть корзины.Сервис поддерживает «безопасную сделку» — после оплаты картой, банк-партнёр замораживает сумму и переводит деньги продавцу только после получения товара.На данный момент «корзина» есть у половины пользователей, уточнили в «Авито». Для остальных сервис откроют до конца ноября 2022 года.В 2022 году «Авито» планирует добавить к продавцам, товары которых можно положить в корзину, магазины юридических лиц. В 2023-м сервис рассматривает возможность добавить покупки через корзину у продавцов с Delivery за счет продавца.