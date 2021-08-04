Электромобиль Tesla, двигаясь на автопилоте, спас жизнь водителю, находящемуся без сознания. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizmochina.
Эта история произошла с норвежцем, который почему-то решил сесть за руль в нетрезвом состоянии. Он нажал на «газ», проехал какое-то время и глубоко заснул. Фирменная система автопилотирования Tesla была включена — пока неизвестно, была ли она запущена автоматически, или пьяный водитель включил её специально, чтобы поспать. Как бы так ни было, какое-то время Tesla передвигалась без какого-то либо вмешательства со стороны человека.
Система автопилотирования Tesla — это не автономная система, а всего лишь помощь водителю на дороге. Чтобы убедиться в его осознанности, электрокар периодически требует от него совершить какое-либо действие — например, тронуть руль. Если ответа от водителя не поступает, Tesla съезжает на обочину и паркуется. Именно так произошло и с норвежцем — какое-то время электрокар ехал сам, после чего плавно съехал в сторону и остановился. Очевидцы говорят, что водитель спал прямо на рулевом колесе.
Прибывшая полиция установила нетрезвое состояние мужчины. Во время задержания и составления протокола он категорически отрицал, что управлял автомобилем.
Ранее в СМИ появились несколько негативных инцидентов с участием Tesla на автопилоте. Электрокары попадали в ДТП при различных обстоятельствах с одним лишь совпадением — в каждом случае автопилот был активирован. Новое происшествие со счастливым финалом несколько реабилитирует систему автопилотирования в глазах общественности, хотя и в случаях ДТП сам электрокар был вовсе не виновен.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск запустил подписку на автопилот для владельцев Tesla всех моделей.
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Будет здорово если сильно пьющим будут выдавать по Тесле , можно будет писать «Тесла спасла,,,» и нам спокойнее на дорогах.
Человек был в сознательном состоянии? Нет. Значит без сознания 🤷♂️ именно этот факт и определяет машина, когда подает водителю импульсы. А почему он без сознания — пьяный или пострадал — тесле без разницы, она выполняет свой алгоритм в любом случае.
Что касается конкретно этого пользователя выше — это мой личный фанат, с тем и живу 😁