Tesla


Электромобиль Tesla, двигаясь на автопилоте, спас жизнь водителю, находящемуся без сознания. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizmochina.

Эта история произошла с норвежцем, который почему-то решил сесть за руль в нетрезвом состоянии. Он нажал на «газ», проехал какое-то время и глубоко заснул. Фирменная система автопилотирования Tesla была включена — пока неизвестно, была ли она запущена автоматически, или пьяный водитель включил её специально, чтобы поспать. Как бы так ни было, какое-то время Tesla передвигалась без какого-то либо вмешательства со стороны человека.

Система автопилотирования Tesla — это не автономная система, а всего лишь помощь водителю на дороге. Чтобы убедиться в его осознанности, электрокар периодически требует от него совершить какое-либо действие — например, тронуть руль. Если ответа от водителя не поступает, Tesla съезжает на обочину и паркуется. Именно так произошло и с норвежцем — какое-то время электрокар ехал сам, после чего плавно съехал в сторону и остановился. Очевидцы говорят, что водитель спал прямо на рулевом колесе.

Прибывшая полиция установила нетрезвое состояние мужчины. Во время задержания и составления протокола он категорически отрицал, что управлял автомобилем.

Ранее в СМИ появились несколько негативных инцидентов с участием Tesla на автопилоте. Электрокары попадали в ДТП при различных обстоятельствах с одним лишь совпадением — в каждом случае автопилот был активирован. Новое происшествие со счастливым финалом несколько реабилитирует систему автопилотирования в глазах общественности, хотя и в случаях ДТП сам электрокар был вовсе не виновен.

Ранее мы рассказали, что Илон Маск запустил подписку на автопилот для владельцев Tesla всех моделей. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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