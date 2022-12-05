Банки заставят крупно раскошелиться из-за владельцев iPhone. Всё ради оплаты смартфоном

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Обновление POS-терминалов для бесконтактной оплаты по QR-коду обойдется в десятки миллиардов рублей.Об этом сообщает издательство «Коммерсант». Национальная система платежных карт (НСПК) обязала банки обеспечить прием оплаты через QR-коды до конца апреля 2023 года. Как подсчитали эксперты замене подлежат до 50% терминалов, которых насчитывается около четырех миллионов.QR-технология позволяет проводить оплату, генерируя код на смартфоне покупателя, который сканируется продавцом, списывая нужную сумму.Учитывая, что обновление одного терминала обходится в 15-20 тысяч рублей, банкам придется потратить несколько десятков миллиардов на выполнение обязательств. Причем расходы нацелены исключительно ради владельцев iPhone, так как на Android-смартфонах доступен сервис MirPay.Сроки обновления назначены следующие: до 25 апреля 2023 года необходимо заменить 50% терминалов, к 25 октября 2023 года — 85%.